Il data center italiano dei record: a Supernap il bollino Epi per l’eccellenza hi-tech e ambientale - CorCom

È Supernap la prima azienda in Italia a ottenere la certificazione triennale Ansi/Tia-942 Rated 4 Site/Facilities per l’intero datacenter. Rilasciata da Epi, l’unico Conformity Assessment Body (Cab) accreditato dalla Telecommunications Industry Association (Tia), organizzazione a sua volta accreditata dall’American National Standards Institute (Ansi), la certificazione rappresenta un bollino di eccellenza in termini di progettazione e realizzazione di strutture per datacenter.

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo insieme a Epi – sottolinea Sherif Rizkalla, Ceo di Supernap Italia -. Essere l’unica azienda in Italia ad aver ottenuto questa certificazione è un risultato eccezionale. Non solo fornisce un’ulteriore conferma ai nostri clienti che siamo un datacenter di alta qualità senza rivali, ma è anche una testimonianza della nostra dedizione alla coerenza, diligenza e trasparenza”.

L’Ansi/Tia-942 si rivolge non solo ai sistemi elettrici e meccanici, ma include anche l’architettura delle telecomunicazioni e della rete, la progettazione elettrica, la ridondanza del sistema, la gestione dei rischi, il controllo ambientale, il risparmio energetico, l’ubicazione del sito, l’architettura, la sicurezza antincendio, la sicurezza fisica e altro ancora. Lo standard offre piena trasparenza, permettendo al pubblico di accedere e rivedere i requisiti di progettazione e i criteri di controllo. È anche l’unico standard per strutture di datacenter con uno schema di accreditamento ufficiale per garantire la qualità della revisione e del certificato

“La certificazione Tia-942 Rated 4 Facilities è la valutazione più alta che convalida che l’infrastruttura del sito di Supernap Italia è completamente fault-tolerant con differenti percorsi di distribuzione indipendenti che sono tutti attivi. La struttura è in grado di fornire il più alto livello di protezione per i clienti con attività mission-critical, dove evitare il downtime è essenziale”, evidenzia Edward Van Leent, Presidente e Ceo di Epi Group of Companies. “Siamo lieti di essere stati nuovamente incaricati da Supernap Italia per il progetto di certificazione e, come l’anno scorso, siamo rimasti colpiti dalla precisione e dall’attenzione ai dettagli che l’intero staff applica in ogni aspetto della gestione del datacenter e dalla cura dei propri clienti”.

