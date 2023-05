Con 9 milioni e 849 mila utenti attivi al 31 marzo 2023, con un incremento netto di 282 mila utenti rispetto al 31 dicembre 2022, Iliad si attesta per il ventesimo trimestre consecutivo come primo operatore nel segmento mobile per saldo netto. E in crescita sono anche i principali indicatori finanziari di Iliad in Italia: il fatturato del primo trimestre è di 241 milioni di euro, +12,6% verso il primo trimestre 2022; ancora più rilevante la crescita dell’Ebitda after lease, pari al 60%, che passa dai 40 milioni di euro del primo trimestre 2022 ai 64 milioni registrati al 31 marzo di quest’anno.

Lo confermano i risultati finanziari del primo trimestre, diffusi a meno di due settimane dal quinto compleanno della telco, secondo cui la crescita coinvolge anche il segmento Ftth del mercato fibra, superando i 130 mila utenti, con un aumento di 22 mila utenti attivi rispetto all’ultimo trimestre del 2022 e traguardando una quota di mercato con riferimento al segmento fiber-to-the-home di circa il 3,8%.

Levi: “Sulla strada giusta”

“A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile – commenta Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad -. I 20 trimestri consecutivi, insieme alla soddisfazione del 99% recentemente misurata, sono il segno tangibile che la strada che abbiamo scelto, cioè investire per offrire ai nostri utenti offerte di qualità, trasparenti e innovative, è la strada giusta”.

Svelata l’offerta per aziende e partite Iva

Intanto, proprio nei giorni scorsi Iliad ha lanciato ufficialmente l’offerta B2B, quella che il numero uno Benedetto Levi, che aveva anticipato l’operazione in un’intervista concessa a CorCom, ha già definito la “terza rivoluzione del gruppo”. Iliadbusiness si innesta su una tariffa all inclusive a 11,99 euro + Iva al mese.

L’offerta Business Giga 220 include: – 220 GB in 4G, 4G+ e 5G2 , minuti e sms illimitati verso fissi e mobile in Italia. La tariffa base di 11,99 euro è “per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata”, ed è integrata con una serie di bundle: 15GB dedicati all’uso in Unione europea, minuti e sms illimitati; 300 minuti per chiamate dall’Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi Inoltre, Iliad include nel lancio una lista di 30 Paesi strategici per le imprese italiane, come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile, dove saranno disponibili 5GB e 60 minuti dedicati in roaming.

Fatturato di Gruppo a oltre 2 miliardi di euro, in crescita del 13%

Risultati di pari segno per il Gruppo Iliad: il primo trimestre si chiude con più di 46 milioni di euro, in aumento di 615 mila euro rispetto a marzo 2022; il fatturato complessivo del gruppo è di 2 miliardi 186 milioni di euro, con un +13% rispetto allo stesso trimestre del 2022; in crescita anche l’EbitdaAl che, a fine periodo, si attesta a 783 milioni di euro, il 9,6% in più rispetto al 31 marzo 2022.

