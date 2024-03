Iliad sulla fusione Vodafone-Fastweb: “Rischio duopolio nel B2B”

La fusione Vodafone-Fastweb? “Si rischia un duopolio nel B2B, siamo preoccupati”. Duopolio che “non va bene per il Paese, per la competitività”. Così il ceo del Gruppo Iliad Thomas Reynaud nella giornata di presentazione della relazione finanziaria 2023 che per l’Italia chiude con risultati in forte rialzo. Secondo indiscrezioni la trattativa fra Vodafone e Swisscom, la casa madre di Fastweb, sarebbe alle battute finali. E il ceo di Iliad non manca di lanciare una stoccata al gruppo britannico: “Sembra che Vodafone prenda tre miliardi in meno” rispetto all’offerta presentata da Iliad e rimandata al mittente. Riguardo al dossier Tim Iliad smentisce i rumors sul ruolo della società sull’andamento del titolo in Borsa di Tim.

Il consolidamento in Italia? “Non necessario”

Reynaud conferma che l’azienda va avanti sulla “strategia di crescita autonoma” e che “non è necessario consolidare”, pur confermando di valutare opzioni interessanti sul fronte B2B qualora dovessero presentarsi.

WHITE PAPER REM al posto della PEC: quali le normative e le regole tecniche da tenere in considerazione? Gestione documentale Data protection

I conti di Iliad Italia

La telco ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 1 miliardo e 61 milioni di euro, in crescita del 14,5%; l’Ebitda after lease ammonta a 247 milioni, in rialzo del 17,2% anno su anno E dopo meno di sei anni, free cash flow positivo per 4 milioni. L’azienda, inoltre, segna una continua crescita degli utenti attivi nel mobile e fisso raggiungendo quota 10 milioni e 937mila, con un incremento di 1 milione e 260mila utenti in un anno. Nel segmento mobile raggiunge 10 milioni e 730mila utenti, 255mila utenti in più solo nell’ultimo trimestre. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, che si confermano in forte aumento e rispecchiano la solidità della nostra visione, l’efficacia dei nostri investimenti e, soprattutto, una fiducia dei nostri utenti costruita passo dopo passo – commenta l’Ad Benedetto Levi – Il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro business, quando abbiamo lanciato l’offerta mobile dedicata ad aziende e partite iva, iliadbusiness, e rafforzato la rete di distribuzione con Iliad Space. Abbiamo, inoltre, realizzato progetti importanti per consolidare l’impegno verso una sostenibilità sempre più integrata, focalizzando gli sforzi in progetti sfidanti in ambito formativo, come il successo di iliadship.

Gli obiettivi 2024

Per il “la missione resta la stessa”, dice Levi. “Continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e creare un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA