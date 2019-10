Iliad, nuovo look per il sito: focus sulla user experience

Nuova veste grafica per il sito Internet di Iliad, che rinnova il design mettendo in primo piano la semplificazione della user experience e l’immediatezza della comunicazione ai clienti. Il restilyng è andato online per la prima volta ieri sera, con un’home page dove compaiono due box dedicati alle offerte di punta dell’operatore nel campo del solo traffico voce e di quello voce e dati, che prevede 50Gb oltre che minuti ed Sms illimitati a 7,99 euro al mese.

Più in basso l’offerta dedicata agli smartphone che è possibile comprare tramite l’operatore, e infine uno spazio per la registrazione o l’accesso all’area personale e per le Faq.

Secondo i dati finanziari pubblicati sull’ultimo semestre 2019 il gruppo guidato da Benedeto Levi (nella foto) ha registrato un fatturato da 177 milioni, con 530mila nuovi utenti nel secondo trimestre, superando così i 4 milioni di abbonati. Quanto agli investimenti, al netto di quelli per le frequenze l’azienda ha messo sul piatto 161 milioni di euro tra gennaio e giugno, per un totale di 2.400 siti installati. “Iliad conferma l’obiettivo di 3.500 siti installati entro fine anno per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità ai suoi utenti”, spiega l’azienda in una nota. In occasione dei conti semestrali l’azienda ha inoltre confermato la propria strategia sul mantenimento dei prezzi bassi, nonostante i concorrenti dopo un primo periodo abbiano iniziato ad aumentare le tariffe, con i pacchetti mensili all inclusive che secndo le rilevazioni di SosTariffe.it sono passati da una media vicina ai 10 euro mensili a circa 15.

“In un momento in cui gli operatori storici effettuano rimodulazioni con aumenti di prezzo per i loro clienti – sotrtoinea Iliad – Iliad rimane fedele alla promessa fatta al momento del suo lancio sul mercato, ovvero tariffe senza costi nascosti e garantite per sempre”.

