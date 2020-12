Iliad rilancia sull'offerta: 70 Gb a 9,99 euro e 5G incluso - CorCom

Si chiama Flash 70 la sorpresa che Iliad ha deciso di mettere sul mercato a pochi giorni dalla fine dell’anno: prima offerta dell’operatore con 5G incluso, sarà disponibile per tutti (nuovi utenti e utenti provenienti da tutti gli operatori) con 70GB a soli 9,99 euro, minuti e sms illimitati. L’offerta sarà disponibile a tempo limitato, fino al 21 gennaio 2021.

Sottoscrivibile da oggi

Nel dettaglio, il nuovo servizio offerto da Iliad (che in meno di tre anni ha conquistato oltre 6,5 milioni di utenti) non solo include il 5G, ma offre 20GB in più dell’offerta “Iliad giga 50” a soli 2 euro in più. Inoltre, come di consueto per Iliad, offre una tariffa garantita per sempre, priva di rimodulazioni e vincoli, e senza limiti di velocità della connessione.

L’offerta è sottoscrivibile da oggi 22 dicembre sul sito Iliad, presso i diciotto Iliad Store, tra cui quello recentemente aperto a Roma (presso il centro commerciale Euroma2), e presso la rete Iliad diffusa in tutta Italia con oltre 1.300 Simbox negli Iliad Corner e in Gdo.

Accolto l’appello della ministra Pisano

Intanto l’operatore risponde positivamente all’invito della ministra Pisano a donare connettività nei giorni di festa. Dalle ore 18:00 del 24 fino al termine del 25 dicembre, Iliad regala Gb illimitati a tutti gli utenti con offerta Voce in modo che anche questi possano rimanere in contatto con i propri cari durante le festività.

“Le offerte Iliad sono da sempre caratterizzate da un contenuto illimitato di traffico voce e da un contenuto molto generoso di traffico dati quando è previsto un piano con GB inclusi, per consentire così agli utenti di navigare a lungo e senza preoccupazioni anche da mobile – spiega l’azienda – Grazie a questo intervento, anche le persone che di solito sono esclusivamente interessate al traffico voce, potranno godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiuntivo”.

