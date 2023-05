Iliad ha superato i 10 milioni di utenti mobili in Italia. A pochi giorni (il 29 maggio) dal quinto compleanno dell’operatore, Iliad ha annunciato il nuovo traguardo per la sua community di utenti attivi mobili.

Da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 2018, iliad ha seguito un percorso di crescita costante, senza interruzioni, rivoluzionando il settore delle telecomunicazioni in Italia, portando innovazione, semplicità e trasparenza, gli ingredienti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia di lungo termine con i propri utenti, si legge in una nota della società.

Soddisfazione degli utenti al 99%

Con la sua promessa “zero costi nascosti, zero sorprese, per sempre”, riferisce Iliad, il tasso di soddisfazione della comunità di utenti è al 99%, in crescita rispetto al già altissimo dato del 97% registrato a gennaio 2022.

EVENTO IBRIDO 15 GIUGNO Torna Telco per l'Italia: il nuovo appuntamento nazionale a Roma e in live streaming, ti aspettiamo! Networking Telecomunicazioni

Altrettanto brillanti i risultati finanziari: il fatturato del primo trimestre è di 241 milioni di euro, +12,6% rispetto al primo trimestre 2022, mentre l’Ebitda after lease, pari al 60%, passa dai 40 milioni di euro del primo trimestre 2022 ai 64 milioni registrati al 31 marzo di quest’anno.

La crescita di Iliad coinvolge anche il segmento Ftth del mercato fibra, superando i 130mila utenti, con un aumento di 22mila utenti attivi rispetto all’ultimo trimestre del 2022 e traguardando la società verso una quota di mercato con riferimento al segmento fiber-to-the-home di circa il 3,8%.

L’operatore ha investito consistentemente nelle sue infrastrutture e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia – come l’espansione della rete 5G, che raggiunge oltre 3.000 città italiane, e la scelta di offrire esclusivamente tecnologia Ftth per la rete fissa – per garantire un’esperienza di comunicazione e connettività più alta ai suoi utenti.

L’Ad Levi a Telco per l’Italia

“Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti”, ha affermato l’Ad di Iliad Italia Benedetto Levi. “Questo traguardo rappresenta per tutta Iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità”.

Nei giorni scorsi Iliad ha lanciato ufficialmente anche l’offerta B2B, quella che il numero uno Benedetto Levi aveva anticipato in un’intervista a CorCom definendola la “terza rivoluzione del gruppo”. Iliadbusiness si innesta su una tariffa all inclusive a 11,99 euro + Iva al mese.

Levi sarà presente a Telco per l’Italia il prossimo 15 giugno. Qui il link per registrarsi e partecipare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA