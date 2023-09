Infratel, fumata nera sul rinnovo del cda. Non c’è accordo sul vertice?

Colpo di scena dell’ultim’ora. Il rinnovo del cda di Infratel, il cui mandato è scaduto a maggio, è stato rimandato a data da destinarsi e in ogni caso a non prima di un mese. Invitalia dunque prende tempo nonostante fosse data ormai per certa la designazione nel ruolo di amministratore delegato di Pietro Piccinetti, ex amministratore delegato e direttore generale di Fiera Roma. La decisione di rimandare la nomina è dovuta all’ipotesi di valutare alternative? Non c’è piena convergenza a livello politico?

Scornajenchi e Lambiase alla guida del Fondo Innovazione

Tutto come da previsioni invece in casa Cdp Venture Capital, il Fondo Innovazione. Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia hanno designato Agostino Scornajenchi nel ruolo di amministratore delegato e Anna Lambiase alla presidenza. E per il consiglio di amministrazione ci sono: Enrico Canu, Manuela Sabbatini, Lorenzo Maternini, Stefano Cuzzilla, Valeria Bucci, Stefano Massari e Valentina Milani.

“Alla presidente e all’amministratore delegato uscenti, Francesca Bria ed Enrico Resmini, vanno i sentiti ringraziamenti per il grande contributo offerto e i significativi risultati conseguiti dalla società in questi anni per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’innovazione in Italia”, si legge nella nota post cda.

Open Fiber, Gola amministratore delegato

Anche in Open Fiber confermate le indiscrezioni: il cda ha deliberato di cooptare come Consigliere di amministrazione Giuseppe Gola, conferendogli contestualmente le deleghe di amministratore delegato. Esce di scena dunque Mario Rossetti. “La società e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Rossetti per l’importante lavoro svolto per la crescita e lo sviluppo dell’azienda e gli formulano i migliori auguri per il suo futuro professionale”, si legge nella nota post cda.

Gola vanta esperienza nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, essendo stato, nel corso della sua carriera, amministratore delegato di Acea, Chief financial officer di Wind e avendo operato anche in Enel.

