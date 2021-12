Internet a scuola, WindTre lancia la connettività "Easy Wi-Fly" - CorCom

Un’offerta dedicata alle scuole pubbliche che abilita funzioni evolute di connettività e di condivisione dei dati, per rispondere alle sfide tecnologiche della digitalizzazione nel contesto del ritorno alla didattica in presenza. E’ Easy-Wi Fly, il servizio innovativo lanciato da WindTre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg.

Easy-Wi Fly, con l’ausilio dei migliori apparati e device – spiega l’operatore in una nota – consente di interconnettere gli spazi didattici ed amministrativi dei singoli istituti attraverso una rete dedicata Wi-Fi 6, lo standard di nuova generazione che offre l’efficienza e la flessibilità necessarie per supportare le applicazioni tecnologiche più evolute, con una maggiore velocità e stabilità. Grazie a questa soluzione studenti, docenti e personale scolastico, tramite un portale personalizzato per ciascuna scuola, potranno condividere in rete file e materiali didattici, nonché accedere a Internet in modo gratuito e sicuro.

Tra i servizi che Easy Wi-Fly permette di implementare, oltre alla connettività e allo sharing, c’è anche la costruzione o la gestione di database di studenti, l’avvio di campagne di informazione mirate, attraverso l’invio di sms, email o messaggi su app, oltre che la creazione di tutorial e tool online e l’abilitazione alla consultazione di e-book e pagine Web con contenuti certificati.

“I servizi Easy-Wi Fly, finanziati attraverso bandi pubblici – conclude WindTre – sono facilmente accessibili, per i presidi e i dirigenti scolastici, tramite il portale Mercati Elettronici della PA (Mepa), con la possibilità di comporre la soluzione più adatta alle esigenze del proprio istituto. Inoltre, grazie ad una capillare rete di vendita e di installatori, WindTre Business è in grado di fornire consulenza nella scelta e nell’acquisto delle diverse proposte, mettendo il proprio know-how a supporto delle scuole”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA