Internet e telefonia mobile, Sky e Iliad sul podio di Itqf

Sky Wi-fi, Iliad, Samsung, Amazon e Netflix: sono queste le aziende “numero uno” in Italia nel 2022 sui rispettivi settori di mercato per la qualità del servizio offerto in rapporto al prezzo. La classifica è stata stilata dall’Istituto tedesco di qualità Itqf, che ha raccolto per l’indagine di quest’anno 700.000 giudizi indipendenti di clienti italiani di oltre 1200 imprese in 100 diversi settori economici. Nel ranking figurano 5oo brand; Sky Wi-fi, Iliad, Samsung, Amazon e Netflix sono inclusi nella macrocategoria “Tecnologia e media”.

Le aziende numero uno e le “Top” secondo Itqf

Sky Wi-fi si aggiudica il primo posto per il secondo anno di fila nel settore “Internet casa“con il miglior rapporto qualità prezzo in Italia. Le altre aziende evidenziate dalla classifica come “Top” nell’internet domestico sono, in questo ordine in base al punteggio ricevuto: Aruba, Fastweb, Tim, WindTre, Eolo e Vodafone.

Nel settore “Telefonia mobile” Itqf premia al numero uno Iliad, mentre le aziende Top sono ho. Mobile, CoopVoce, Kena Mobile, Fastweb Mobile, Very Mobile.

Nel settore “Smartphone“ la numero uno per qualità-prezzo è Samsung e le Top sono Apple e Huawei.

Netflix è la numero uno nello “Streaming on demand”, mentre Prime Video di Amazon e Disney + sono classificate “Top”.

Nei “Servizi di streaming musicale” è Amazon la numero uno; YouTube Music e Spotify le “Top”.

Focus sul rapporto qualità-prezzo

I consumatori da sempre prestano molta attenzione al rapporto qualità-prezzo, evidenzia Itqf, aggiungendo che, secondo alcuni studi di mercato, per due terzi delle persone il prezzo è di fondamentale importanza nella decisione d’acquisto e nel caso dei negozi online si sale al 70%. Nonostante la convenienza sia percepita in modo soggettivo, è possibile cogliere come gli italiani giudicano il rapporto qualità-prezzo delle più importanti aziende e dei loro brand. La classifica stilata da Itqf con il Media partner La Repubblica A&F include 500 aziende/brand con il miglior rapporto qualità-prezzo 2022. Questa è la seconda edizione della ricerca che si basa su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana.

