Inwit, crescono utili e ricavi. Galli: “Creiamo efficienza industriale”

I primi nove mesi del 2023 segnano per Inwit un andamento dei conti in positivo, con i principali indicatori in progresso sia su scala trimestrale sia se si considera come riferimento la situazione a inizio 2023.

“Nel terzo trimestre 2023 Inwit continua a crescere, anche grazie a un piano di investimenti di oltre 250 milioni di euro nell’anno – commenta Diego Galli, direttore generale della tower company – In un contesto sfidante per l’industria delle telecomunicazioni, il nostro modello di business, basato su infrastrutture digitali e condivise, crea efficienza industriale e si dimostra resiliente e sostenibile”.

I conti

Nel terzo quarto del 2023 i ricavi si sono così assestati sui 242 milioni di euro, a +12,6% rispetto ai tre mesi che si sono conclusi a giugno, e sui 713 milioni nei primi nove mesi dell’anno con un +12,8 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Quanto ai profitti, l’utile netto è arrivato nel periodo luglio-settembre a 85,1 milioni, con un +13,5%. Rispetto ai primi nove mesi dell’anno si arriva così a 248,9 milioni, con un +14,7%. Il margine operativo lordo tocca così nel terzo trimestre 2023 i 173,8 milioni, registrando un +18,5%, mentre nei primi nove mesi 2023 è pari a 506,9 milioni, con un +18,1%.

Gli investimenti

Nel terzo trimestre 2023 gli investimenti industriali di Inwit sono arrivati a quota 76,5 milioni di euro, con un +61,5% rispetto ai primi tre mesi del 2022. Se si considera il trend da inizio 2023, gli investimenti ammontano a 193,6 milioni, con un +64,2% sullo stesso periodo del 2022”.

L’aggiornamento del Piano “Italia 5G” del Pnrr

Il programma del Piano “Italia 5G” del Pnrr per la realizzazione di nuove infrastrutture in aree in digital divide è in linea per il raggiungimento dei target di fine anno – spiega Inwit in una nota – Grazie ad un’accurata ed efficace pianificazione operativa prosegue il trend di permessi presentati e di quelli già ottenuti. “La velocità e l’efficienza del programma sono correlati ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e alla collaborazione degli enti locali – spiega la tower company – In quest’ottica è fondamentale che le rilevanti semplificazioni adottate da Governo e Parlamento vengano recepite appieno a livello locale”.

I trend di mercato e le previsioni

Per il futuro Inwit vede uno scenario tecnologico e di mercato caratterizzato da trend strutturali positivi. Tra questi “il crescente uso di dati in mobilità, la transizione tecnologica in corso verso il 5G, la necessità di completare e densificare la copertura contribuendo anche alla riduzione del digital divide, oltre a rilevanti investimenti in infrastrutture e in tecnologie digitali, supportati anche dal programma Next Generation EU”.

Tra gli aspetti critici il fatto che “sul mercato italiano degli operatori di telecomunicazioni continuano a persistere elementi di difficoltà ed elevata competizione, con impatto sulla redditività del settore”.

“In merito all’evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2023 – conclude l’azienda in una nota – ci si attende una crescita dei ricavi (…) Tali aspettative riflettono il continuo sviluppo del numero di siti, che sarà rafforzato nel 2023, l’incremento di ospitalità da parte di tutti i principali operatori mobili, Fwa e Otmo presenti sul mercato, un ulteriore sviluppo delle ospitalità indoor Das/micro-grid e i benefici legati all’inflazione”.

