Inwit, nel Cda entra Favaro

Paolo Favaro entra nel cda di Inwit come amministratore indipendente e non esecutivo. La nomina per cooptazione di Favaro, approvata anche dal collegio sindacale, è stata ufficializzata dal board della tower company per la sostituzione del consigliere dimissionario Antonio Corda. Favaro, che non detiene azioni di Inwit, rimarrà in carica fino alla prossima assemblea.

Il curriculum di Paolo Favaro

Favaro vanta un’esperienza ventennale da dirigente nel mondo delle tlc a livello internazionale, e ha ricoperto diversi ruoli di business e tecnologici presso fornitori e service provider.

Favaro, che conta sul due master – quello in business administration conseguito alla Warwick Business School e quello in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino – è managing director e membro del board della tower company portoghese Vantage Tower.

In precedenza eaveva prestato servizio in Vodafone, arrivando a ricoprire la carica di senior manager Strategy and execution per Africa, Medio Oriente e Asia-Pacifico e poi di responsabile del supporto aziendale e del modello operativo di Vodafone TowerCo, nel team del programma Skylon.