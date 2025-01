Italtel, Filangieri nuovo amministratore delegato

L’ex numero uno di Fibercop Carlo Filangieri si prepara ad assumere il timone di Italtel e secondo quanto risulta a CorCom l’incarico sarà operativo dal mese di febbraio. Laurea in ingegneria elettronica, Filangieri vanta una lunga esperienza nel Gruppo Tim dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile per poi diventare nel 2021 amministratore delegato di Fibercop al tempo in cui la newco wholesale vedeva in campo Tim (58%), il fondo americano Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%). A seguito dello scorporo della rete di parte di Tim, la nuova Fibercop vede al timone Luigi Ferrarris, ex Ad di Ferrovie, alla presidenza Massimo Sarmi.

Il dossier Digital Value definitivamente chiuso

Da fine ottobre tutto tace ma secondo quanto risulta a CorCom il dossier Digital Value è definitivamente chiuso. Resta dunque ora da capire se altri investitori si faranno avanti.

A luglio 2024 Digital Value aveva offerto 120 milioni per rilevare il 100% del capitale di Italtel. Ma il caso caso Sogei -ossia l’inchiesta che ha portato all’arresto di Paolino Iorio, direttore generale della spa del Mef, poi sollevato da tutti gli incarichi – ha costretto Digital Value a “congelare” l’operazione. “Il closing, inizialmente previsto per la data di venerdi 18 ottobre è stato rinviato concordemente tra le parti alla luce dei fatti emersi”, ha comunicato l’azienda in una nota ufficiale lo scorso 30 ottobre.