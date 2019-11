5,99 euro al mese: minuti e sms illimitati e decine di Gb inclusi. Questo il pacchetto che Kena e Ho., rispettivamente le compagnie low cost di Tim e Vodafone, hanno lanciato per i nuovi clienti. Non tutti i clienti però: l’offerta è infatti valida, nel caso di Kena – che dal 1° novembre è ufficialmente brand commerciale di Tim a seguito del completamento della fusione per incorporazione di Noverca (che dunque “scompare” dal mercato) – per i clienti Iliad, Poste altri Mvno e nel caso di Ho. per quelli di Iliad e alcuni Mvno. I due pacchetti sono molto simili anche se nel caso di Kena i Gb inclusi sono 70 mentre per Ho. arrivano a 50. E inoltre se per Kena non sono previsti costi di attivazione né per la sim, per Ho. la spesa ammonta invece a 9,99 euro una tantum.

Il costo dei pacchetti sale invece per chi proviene da altri operatori: piena “reciprocità” nell’offerta riservata a Kena da Ho. e da Kena a Ho: in entrambi i casi si spendono 8,99 euro per un pacchetto che prevede minuti e sms illimitati e 50 Gb di traffico mensile. Nel caso di Ho. bisogna aggiungere i costi di attivazione e sim. Due i pacchetti di fascia “alta” che riguardano tutti gli altri operatori. Kena propone un’offerta a 13,99 euro per chiamate e sms illimitati e 50 Gb di traffico. In Ho. la stessa offerta viene invece proposta a 12,99 euro

