La fibra arriva a Cosenza: 8mila immobili coperti in Ftth

Oltre 8mila unità immobiliari di Cosenza sono pronte a magiare alla velocità di oltre un gigabit al secondo grazie all’inizio della commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce di Open Fiber. Proseguono inoltre i lavori per raggiungere gli oltre 39mila tra case, negozi e uffici compresi nel piano di cablaggio in fiber to the home dell’operatore wholesale, per oltre 650km di fibra. A essere raggiunte dal servizio sono le case comprese tra Piazza Europa, Via Nicola Serra, Via Alberto Serra, Via Pasquale Rossi, Via Simonetta, Corso Luigi Fera, una porzione di Viale della Repubblica e Via Panebianco, Via Caloprese, Via Misasi e Via delle Medaglie d’oro.

La fibra ultraveloce di Open Fiber, si legge in una nota delloperatore, è un asset strategico per la crescita dei territori urbani, poiché sviluppa connettività e servizi digitali, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni. I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono numerosi e si estendono ad ambiti come l’Internet of Things, l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD, l’accesso ai servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo.

Tre i primi operatori ad accendere la fibra nell’area c’è Wind Tre, insieme a Fibra City, Tiscali e Vodafone.

“Wind Tre e Open Fiber – si legge in una nota della società guidata da Jeffrey Hedberg – ampliano così la copertura in fibra Ftth, con un’infrastruttura che consente di supportare i servizi digitali più evoluti per le famiglie e le imprese, grazie ad un’elevata velocità di connessione che garantisce il massimo delle performance in navigazione”.

La linea ultraveloce di Wind Tre, conclude il comunicato, è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra FTTH, includono Giga illimitati da smartphone.

