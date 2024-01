La rete mobile di Fastweb è la più veloce d’Italia

È ancora Fastweb l’operatore mobile più veloce d’Italia. Per la terza volta consecutiva il gruppo si aggiudica il riconoscimento di Ookla, la società specializzata nella data analysis e nelle applicazioni di testing per reti fisse e mobili a livello mondiale che ha sviluppato lo Speedtest. Sul podio, al secondo e al terzo posto, ci sono WindTre e Vodafone.

Come viene calcolata la velocità degli operatori

La classifica si riferisce agli ultimi sei mesi del 2023, durante i quali Ookla ha confrontato i risultati di 314.239 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, calcolando lo “Speed Score” di ogni operatore.

La rete mobile di Fastweb ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità con un valore medio pari a 100,10 Mbps in download e 12,34 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed Score” combinato di 93,56 – il più alto registrato in Italia.

Dopo essersi piazzata prima nel terzo e quarto trimestre del 2022 e successivamente anche nel primo e secondo trimestre del 2023, Fastweb riconferma così il proprio primato anche per il terzo e quarto trimestre dell’anno appena concluso, ricevendo da Ookla lo Speedtest Award per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile.

Fastweb punta sul 5G per potenziare le prestazioni di rete

“La nuova classifica di Ookla conferma ancora una volta la solidità della nostra strategia di investire continuamente sulle infrastrutture per offrire ai nostri clienti la massima velocità e la migliore performance di rete”, spiega in una nota Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “Un traguardo importante frutto della nostra propensione all’innovazione che ci differenzia sul mercato e ci posiziona come azienda leader nell’offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti”.

Con questo riconoscimento Fastweb consolida ulteriormente la propria leadership tecnologica anche attraverso lo sviluppo della rete mobile 5G che oggi raggiunge oltre il 70% della popolazione ed è in grado di abilitare servizi mobili di nuova generazione a elevate prestazioni.

