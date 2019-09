Le Comunicazioni ai 5Stelle, testa a testa Buffagni-Liuzzi

Stefano Buffagni e Mirella Liuzzi. Alias il neo-Viceministro e la neo-Sottosegretaria entrambi allo Sviluppo Economico. È sui due pentastellati che – secondo quanto risulta a Corcom – si sta stringendo il cerchio delle deleghe alle Comunicazioni. Se a poche ore dalla nomina di vice ministri e sottosegretari i riflettori si erano immediatamente accesi su Mirella Luizzi, a seguire i 5Stelle avrebbero dunque fatto altre valutazioni. Il Pd da parte sua non avrebbe mollato la presa sull’Energia, dopo aver portato a casa l’editoria assegnata ad Andrea Martella. Sempre secondo quanto risulta a Corcom le deleghe all’Energia andrebbero a Gianpaolo Manzella, attuale assessore alla Regione Lazio, fedelissimo di Nicola Zingaretti.

Chi è Mirella Liuzzi

Mirella Liuzzi è stata eletta deputata per la prima volta elezioni politiche del 2013 nella XVII legislatura della Repubblica Italiana.

Ha preso parte alla IX Commissione “Trasporti, Poste e Telecomunicazioni”, in cui è stata eletta segretario il 21 luglio 2015. Durante la XVII è membro della Commissione Bicamerale Vigilanza Rai. Tra il marzo 2017 e marzo 2018 è stata segretario del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle.

Alle elezioni politiche del 2018 è capolista alla Camera nel collegio della Basilicata, risultando eletta e proclamata il 19 marzo 2018.

Viene eletta dall’aula della Camera dei Deputati segretario di Presidenza il 29 marzo 2018 e anche per la XVIII legislatura è membro della IX Commissione “Trasporti, Poste e Telecomunicazioni” e della Commissione di Vigilanza Rai.

Chi è Stefano Buffagni

Laurea in economia aziendale e management, dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti, Stefano Buffagni nel 2010 diventa attivista del Movimento 5Stelle.

Il 27 marzo 2013 viene eletto consigliere regionale in Lombardia per la provincia di Milano e resta in carica fino alla fine della legislatura, a marzo 2018. Alle elezioni politica di marzo viene eletto alla Camera del deputati e il 13 giugno 2018 viene nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari regionali del Governo Conte.

Nel governo Conte bis, il 13 settembre 2019, è stato nominato viceministro allo Sviluppo economico.

