Le pmi nuova frontiera del business delle telco: il modello è il “segment of one”

Gli operatori di Tlc che punteranno sulle pmi potranno garantirsi una sostenuta crescita dei ricavi. È quanto sostengono gli analisti di GlobalData secondo cui le telco che sono passate all’azione stanno già registrando performance significative. “Riconoscendo le pmi come motori di crescita economica, le telco stanno innovando le loro offerte e stringendo partnership strategiche per catturare una quota maggiore di questo mercato dinamico, posizionandosi per una crescita sostenuta dei ricavi e per il leadership di mercato”, sottolinea GlobalData. A fare da traino le soluzioni “digital” e valore aggiunto rispetto alla connettività tout court ed è la cybersecurity in questo momento a registrare la domanda più elevata da parte del mercato.

Il bundle “semplice” non basta più

“Le telco a livello globale si stanno rifocalizzando sulle piccole imprese che sempre meno considerano prioritari i costi ma richiedono servizi che possano soddisfare le loro esigenze. I margini sono alti, il tasso di abbandono è basso e ci sono molte opportunità di upselling”, evidenzia l’analista Robert Pritchard evidenziando che “le telco sanno da tempo che le pmi rappresentano un enorme mercato ma hanno avuto difficoltà a capire come meglio affrontare una tale opportunità diversificata. Spesso hanno puntato su soluzioni di connettività abbinate con una o due funzionalità extra, o su pacchetti per cercare di ottimizzare la loro capacità di catturare la quota di portafoglio. Ma la situazione sta cambiando”.

Il modello “segment of one”

La concorrenza obbliga le telco a diventare più innovative e creative nelle offerte con un approccio che cambia da push tecnologico a pull tenendo conto delle esigenze aziendali, essenzialmente lo stesso usato per le grandi imprese. Secondo GlobalData è il cosiddetto “segment of one” a rappresentare la chiave di volta, ossia un modello basato sullo sviluppo di soluzioni altamente personalizzate. I dati e ora anche gli strumenti a base di intelligenza artificiale per analizzare i comportamenti e le tendenze dei clienti consentono di accelerare sulla “progettazione” e permettere ai clienti di selezionare servizi e applicazioni ad hoc.

