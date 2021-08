6G, accelera LG: successo dei primi test outdoor in Germania

LG Electronics compie un altro passo verso la realizzazione di una rete 6G: nei giorni scorsi la società ha infatti portato a termine con successo i propri test per la trasmissione e la ricezione di dati wireless 6G terahertz su 100 metri in un ambiente outdoor, tra il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute e il Berlin Institute of Technology, in Germania. A rendere possibile questo progetto è stata la collaborazione von Fraunhofer-Gesellschaft, il più grande laboratorio di ricerca applicata d’Europa. “Poiché il 6G THz ha una portata ridotta e sperimenta la perdita di potenza durante la trasmissione e la ricezione tra le antenne – spiega LG in una nota – una delle maggiori sfide nell’evoluzione del 6G wireless è stata la necessità di un’amplificazione di potenza in grado di generare un segnale stabile attraverso le frequenze a banda ultra larga“. Fondamentale per la riuscita del test è stato l’amplificatore di potenza sviluppato da LG, Fraunhofer HHI e Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (Iaf), che è in grado di generare un segnale in uscita stabile fino a 15dBm nella gamma di frequenza tra 155 e 175 GHz. Nell’esperimento è stata utilizzata anche la tecnologia di beamforming adattivo che modifica la direzione del segnale in base ai cambiamenti del canale e della posizione del ricevitore, nonché la commutazione di antenna HGA (High-Gain Antenna) che combina i segnali di uscita di più amplificatori di potenza e li trasmette ad antenne specifiche.

La standardizzazione globale del 6G è prevista per il 2025, mentre la commercializzazione dovrebbe avvenire entro i quattro anni successivi, per una rete di nuova generazione che sarà in grado di supportare una trasmissione wireless più veloce e una velocità di comunicazione con bassa latenza e alta affidabilità e performance di rete migliori di quelle del 5G. Il 6G, recita il comunicato, sarà una componente chiave dell’Ambient Internet of Everything, tecnologia emergente che mira a migliorare gli ambienti domestici lavorativi rendendoli più sensibili, adattivi, autonomi e personalizzati sulle esigenze dei consumatori riconoscendo la presenza umana e le preferenze.

Le attività di ricerca e sviluppo sul nuovo standard sono già partite per LG da due anni, con l’istituzione nel 2019 dell’LG-Kaist 6G Research Center in collaborazione con il Korea Advanced Institute of Science and Technology, a cui si è aggiunto all’inizio del 2021 anche Keysight Technologies, produttore globale di apparecchiature di test e misurazione delle telecomunicazioni wireless. Questo impegno ha portto LG a essere selezionata per la presidenza dell’Applications Working Group della Next G Alliance, iniziativa dell’Alliance for Telecommunications Industry Solutions per guidare lo sviluppo del nuovo standard in Nord America per il prossimo decennio e oltre.

“La buona riuscita di questo test dimostra che siamo sempre più vicini al successo dell’applicazione dello spettro di comunicazione Terahertz nell’imminente era 6G – spiega I.P. Park, presidente e Cto di LG Electronics – Le nostre partnership con istituzioni e organizzazioni di ricerca locali e globali per far progredire lo sviluppo delle capacità 6G stanno portando ottimi risultati”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA