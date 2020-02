Nasce Retelit Med: Italia e Libia insieme per l’Ict del Mediterraneo

Retelit ha sottoscritto un accordo di joint venture con il gruppo Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (Lptic, che detiene indirettamente una partecipazione pari al 14,37% del capitale dell’operatore di telecomunicazioni), nell’ambito del quale è stata perfezionata la costituzione di una società di diritto italiano denominata Retelit Med. Il nuovo soggetto è partecipato al 50% da Retelit e al 50% da Lptic.

Le finalità dell’accordo

La joint venture, si legge in una nota del gruppo, intende sviluppare opportunità e sinergie commerciali tra Retelit e Lptic nel settore dell’Information Communication Technology, con particolare riferimento ai servizi Ict internazionali nel bacino del Mediterraneo tra Europa, Asia e Africa, per valorizzare i rispettivi asset, le rispettive competenze per sfruttare il potenziale commerciale inespresso in tale area, facendo leva sulla naturale posizione geografica dell’Italia e della Libia al centro del Mediterraneo, quali “gateway” tra il continente europeo e quello africano.

Il Consiglio di Amministrazione della nuova società è composto da cinque membri: due di espressione di Retelit, due di espressione di Lptic, e il presidente di espressione congiunta di Retelit e Lptic. La joint venture ha nominato quale presidente Gianni Castellaneta, ex ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America. Il principale target market sarà quello wholesale a livello internazionale, composto dagli operatori di telecomunicazioni internazionali, dai grandi Internet Provider e dagli Ott (Over the Top), quello Multinational Customers composto dalle grandi Multinazionali e infine quello “captive” degli stessi soci di Retelit Med, con focus principale sull’area geografica Emea.

“Siamo indubbiamente soddisfatti di aver concluso questa partnership con una società di assoluto valore come Lptic, che conosciamo da molto tempo e con la quale ci accomuna il medesimo modo di vedere il business. Riteniamo che le nostre proposte siano complementari, da un punto di vista geografico e di offerta e per questo integrabili perfettamente in una proposta unica”, commenta Dario Pardi, Presidente di Retelit. “La fase che stiamo vivendo a livello internazionale nel settore Ict è sicuramente dinamica e in espansione e con questo accordo riteniamo di poter riuscire a cogliere al meglio delle nuove opportunità di Business e di crescita per Retelit”.

Faisel Gergab, Presidente di Lptic, aggiunge: “Lptic è entusiasta di aver costituito una nuova joint venture con Retelit, che svilupperà le numerose sinergie e le opportunità commerciali tra i mercati Ict libico e italiano. Sono convinto che questo nuovo business sarà un successo e rafforzerà ulteriormente i legami tra la Libia e l’Italia. Auguro a tutto il team il meglio in questa impresa”.

