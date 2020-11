Ecco le nuove offerte WindTre: Natale con Giga e 5G

Dalle soluzioni con smartphone incluso ai Giga in omaggio per la didattica a distanza: è già tempo di Natale per WindTre che lancia sul mercato una serie di offerte con un occhio particolare alla rete “Top Quality Network” 5G.

L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg – si legge in una nota – “prosegue il processo di espansione dei servizi di quinta generazione, che attualmente coprono il 40% della popolazione sul territorio nazionale”. Al via le nuove offerte 5G ‘Unlimited’ e ‘XLarge’, con tre vantaggi: il ‘5G Priority Pass’, che garantisce ottime prestazioni anche quando ci sono molti utenti che navigano contemporaneamente, minuti verso i numeri internazionali e un servizio di assistenza dedicato, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero 159.

Le offerte nel dettaglio

Nel dettaglio, l’offerta ‘Unlimited’ prevede Giga illimitati, 200 sms, minuti illimitati in Italia e 200 verso l’estero, al costo di 29,99 euro al mese. Il piano ‘XLarge’ include, invece, minuti illimitati in Italia e 50 verso l’estero, 200 sms e 100 Giga a 16,99 euro al mese. Entrambe le soluzioni sono disponibili con funzionalità ‘Easy Pay’.

Le proposte natalizie di WindTre includono, inoltre, numerose altre offerte su misura. Come ‘Family’, dedicata alle famiglie, che permette di abbinare ai piani ‘Large’, ‘XLarge’ e ‘Unlimited’ fino a tre ulteriori sim, ognuna con 50 Giga, minuti illimitati, 200 sms e funzionalità ‘Easy Pay’ a 9,99 euro al mese. Oppure l’opzione Edu Time, pensata per rispondere alle esigenze di internet per la didattica a distanza, che mette a disposizione 50 Giga in più per un mese dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15. Edu Time è utilizzabile, senza costi aggiuntivi, da tutti i ragazzi under 25 che attivano un’offerta voce e Internet di WindTre e dai clienti under 30 che scelgono ‘Young’.

Anche i già clienti under 25 con un’offerta compatibile possono attivare il servizio sull’app WindTre.

Christmas Card in due formati

Novità, inoltre, per la navigazione online in mobilità: WindTre propone la ‘Christmas Card’ in due tagli, rispettivamente da 200 e 100 Giga per due mesi. In vista del periodo natalizio, WindTre presenta poi ‘Smart Pack’, soluzione con smartphone incluso. In particolare, ‘Smart Pack Unlimited 5G’, mette a disposizione Giga illimitati in 5G, minuti illimitati e 200 sms, al costo mensile di 29,99 euro, da abbinare a un top smartphone 5G come iPhone 12 64GB, disponibile con 19 euro in più al mese.

In alternativa, è possibile scegliere ‘Smart Pack 100’ a 16,99 euro al mese con 100 Giga, minuti illimitati e 200 sms: tra i modelli inclusi, il nuovo OppoA53s.

Per i più piccoli c’è ‘Smart Pack Junior+’, soluzione per regalare il primo smartphone a Natale con la sicurezza dell’app ‘WindTre Family Protect’, mentre i giovani under 30 possono attivare ‘Smart Pack Young’, una proposta smart e conveniente con una vasta scelta di smartphone, tra cui Samsung Galaxy A21s.

Le offerte per clienti senior

Infine, per i clienti ‘senior’, WindTre ha pensato a un apposito ‘Smart Pack’ che garantisce un’assistenza dedicata al 159 e permette di scegliere, oltre agli smartphone, un device per la salute come misuratore di pressione o pulsoximetro. Prevista, infine, anche una promozione dedicata sul servizio ‘Reload Plus’, che consente di cambiare ogni anno il proprio top smartphone con l’ultimo modello senza costi aggiuntivi e, se si rompe, di sostituirlo in un giorno: per Natale, il primo mese è senza vincoli. E il servizio ‘Reload’, che permette sostituire il proprio smartphone qualsiasi cosa accada, diventa disponibile anche per tutti i clienti che hanno già un telefono.

