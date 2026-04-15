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L'INTERVENTO

Piccinetti (Infratel): “L’Italia è il Paese che ha investito di più contro il digital divide”

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L’AD sottolinea lo “sforzo senza precedenti del Governo” e il recupero dei ritardi: “Il Paese è una best practice a livello europeo”. Vincente anche il modello territoriale: collaborazione con le Regioni per sviluppare un sistema integrato di reti

Pubblicato il 15 apr 2026
Piccinetti – Infratel

Italia campione di investimenti contro il digital divide: lo ha detto Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Infratel Italia, intervenendo all’evento “Comunicazione e digitale: acceleratori di una transizione giusta” nell’ambito dell’Impatta Disrupt Festival a Roma.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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L
Patrizia Licata
giornalista

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