PosteMobile in down, niente chiamate né Internet per gli utenti

Down per PosteMobile, l’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane. Il servizio è fuori uso in tutta Italia: gli utenti non riescono ad effetuare chiamate o navigare su Internet per assenza di segnale. Fuor uso anche il sito ufficiale dell’operatore così come il numero dell’assistenza clienti – il 160 – che risulta irraggiungibile. Il disservizio è stato identificato alle 11 di questa mattina dal sito Downdetector che ha rilevato una maggiore concentrazione di problemi al Nord Italia.

Il down ha subito provocato una forte protesta sui social da parte di utenti.

“Buongiorno – scrive uno dei tanti utenti su Twitter – qualcuno sa dirmi se oggi, 28 settembre 2020, c’è qualche guasto con Poste Mobile? Non si riesce a chiamare e ricevere telefonate, sul mio cellulare compare non registrato sulla rete, non si riesce a connettersi sul sito di Postemobile, non si riesce a chiamare il numero 160. Se qualcuno sa qualcosa ci faccia sapere, grazie”.

“Da oltre 2 ore che non posso fare telefonate e non riesco a chiamare Servizio clienti. Almeno ricevere un messaggio che informa di problemi così almeno evitavo di perdere tempo e pensare che fosse solo un mio problema!”, twitta un altro utente.

L’operatore ha fatto sapere su Twitter di essere a lavoro per “ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.

Restano oscure le cause che hanno determinato il down. Attualmente Poste Mobile ha circa 4,5 milioni di utenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA