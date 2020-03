Professionisti e partite Iva, scatta la nuova offerta WindTre

Partite Iva e professionisti, arrivano le offerte ad hoc firmate WindTre. Si chiama WindTre Professional la famiglia di proposte pensata per mettere a disposizione delle necessità di business le prestazioni della nuova rete WindTre, “infrastruttura ‘Top Quality’ – fa sapere l’azienda – moderna e capillare, pronta per la sfida del 5G”. Le nuove soluzioni possono essere attivate in tutti i negozi WindTre, anche presso i nuovi corner dedicati ‘Partita Iva & professionisti’.

WindTre per le partite Iva: cos’è previsto

WindTre Professional è una gamma completa, che comprende soluzioni voce e Internet di telefonia mobile e per la linea fissa, con proposte anche per i professionisti che hanno la necessità di viaggiare all’estero.

In particolare vengono previsti minuti e Giga utilizzabili in tutto il mondo al costo di 21,99 euro al mese, mentre la versione ‘Full’ mette a disposizione traffico voce e dati illimitato a 15,99 euro mensili. Alle due soluzioni è possibile aggiungere 50 Giga per i collaboratori a 9,99 euro al mese con Professional Staff. Disponibili, inoltre, quattro nuove opzioni di roaming internazionale.

Nascono anche i piani Professional Data per connettersi a Internet in mobilità: 100 e 60 Giga, con Router Wi-Fi incluso, a partire da 8,99 euro. Tutte le offerte voce e Internet prevedono il blocco servizi a pagamento.

Inoltre, per i professionisti che desiderano un’offerta convergente fisso-mobile, è possibile abbinare i vantaggi di Professional Full alla soluzione Super Fibra Professional, con Internet e chiamate in Italia e verso Europa, Usa e Canada incluse a 31,98 euro.

Professionisti: i servizi attivabili

Anche i professionisti possono attivare le eSIM, distribuite nei negozi WindTre attraverso voucher contenenti un QR-Code da scansionare con lo smartphone per il download e l’installazione del piano. È possibile abbinare l’eSIM al nuovo Motorola Razr lo smartphone a conchiglia, disponibile da 25,99 euro al mese, con anticipo di 399,99 euro.

Numerosi i modelli a listino, acquistabili con rate flessibili e personalizzate per ogni offerta, anticipo zero e significativi sconti. Inoltre, è previsto, gratuito per un mese, il servizio Smartphone Reload che permette di sostituire il proprio smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.

Infine, i clienti professionisti hanno a disposizione la nuova App WindTre, che alle funzionalità di self-care abbina i vantaggi del rinnovato programma Winday, arricchito con iniziative per premiare e aumentare il livello di coinvolgimento.

