Prysmian in chiaro-scuro: ricavi col segno meno, ma la redditività resiste al Covid - CorCom

La strategia “People First” di Prysmian si è tradotta nel 2020 nell’aumento degli investimenti in salute e sicurezza (+29% a 17 milioni di euro), nella fornitura massiva di materiale sanitario e effettuazione di test e analisi per la rilevazione dei contagi, nella ridefinizione delle procedure per l’utilizzo dei luoghi di lavori in sicurezza nonché nell’ampio ricorso al remote working, nella digitalizzazione delle attività di formazione della Academy e negli interventi in favore delle comunità impattate dal virus (dal cablaggio dell’ospedale di Wuhan a iniziative di citizenship anche in altre parti del mondo). I

In un contesto che sta ridefinendo le stesse priorità sociali ed economiche, Prysmian ha confermato la propria ambizione a essere un enabler della transizione energetica e della digitalizzazione. Dal cavo flagship 525 kV P-Laser, alle innovazioni nel campo delle fibre e cavi ottici, lo stabilimento di Pikkala del gruppo, il cavo record per densità di fibre, al cavo energia sottomarino per profondità record fino a 3000 metri, il gruppo ha rafforzato il proprio impegno in innovazione tecnologica.

L’impegno sul cambiamento climatico