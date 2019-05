Record europeo nella trasmissione dati, Tim porta la velocità a 500 Gbit/s

Record europeo per la velocità nella trasmissione dati. Toccando quota 550 Gigabit al secondo, Tim si aggiudica il primato in collaborazione con Nokia. Il risultato è stato raggiunto nella trasmissione dati sulla dorsale di rete a lunga distanza: percorsi oltre 350 chilometri nel tratto di rete in esercizio tra Roma e Firenze utilizzando la nuova tecnologia Nokia (Photonic Service Engine 3), in grado di sviluppare particolari effetti fotonici elaborati con un sofisticato sistema di calcolo (Probabilistic Constellation Shaping) che massimizza la capacità di trasporto dati su grandi distanze.

La velocità triplica in questo modo la capacità di banda delle reti attuali e “permetterà – dice l’azienda – di offrire ai clienti, con l’arrivo del 5G, la massima efficienza di connettività anche per supportare il traffico ultrabroadband sempre più crescente, oltre a garantire affidabilità e sicurezza”.

Al traguardo tecnologico si aggiungono gli altri risultati raggiunti da Tim e Nokia sull’infrastruttura di rete portante: velocità di 400 Gigabit/s su 900 chilometri nella tratta del backbone tra Roma e Milano e 300 Gigabit/s su di 1.750 chilometri.

Il backbone Tim è la rete Wdm (Wavelength Division Multiplexing), basata sull’ultima generazione dei nodi Nokia 1830 PSS e pienamente automatizzata, in grado di trasportare segnali ottici con capacità di 100Gigabit/secondo su distanze fino a 1.800 chilometri e di 200 Gbps fino a 800 chilometri.

La dorsale, con una copertura di oltre 16.000 chilometri di fibra, collega 65 POP nazionali (Point of Presence) ha trasportato nell’ultimo anno oltre 9.000 petabyte di traffico dati, pari al contenuto di 2 miliardi di dvd.

“Il primato europeo – dice Elisabetta Romano, Chief Technology & Innovation Officer Tim – conferma la leadership tecnologica dell’azienda, l’alta qualità della nostra rete, il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza. Il risultato di oggi conferma che la rete Tim è l’infrastruttura più avanzata in grado di offrire nuovi servizi e piattaforme digitali anche in ottica dello sviluppo del 5G”.

“Siamo orgogliosi della partnership che abbiamo costruito con Tim nel corso degli anni – dice Sam Bucci, Head of Optical Networking di Nokia – e dell’opportunità di dimostrare la capacità della nostra tecnologia Pcs sulla loro infrastruttura di trasporto più importante”.

