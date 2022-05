Il cloud è, insieme con la costruzione delle nuove reti, il pilastro portante della. Ma è sullache si gioca l’efficacia dell’implementazione per le imprese: “Va fatta sulla base di un’analisi delle proprie esigenze e delle caratteristiche della soluzione che si andrà a implementare”, ha sottolineato Pierangelo Magli intervenuto a Telco per l’Italia, l’evento CorCom-Digital360.

Altra caratteristica chiave per Red Hat è, ovviamente, l’uso di tecnologie open source. “Siamo un’azienda che ha costruito il suo successo sull’open source, ma non siamo solo noi a riconoscerne i vantaggi. Anche la Commissione europea ne ha sottolineato il valore per dare competitività alle imprese e ha raccomandato investimenti in questo ambito. L’open source vuol dire più trasparenza, più sicurezza, un ecosistema più ampio e riduzione del lock-in tecnologico . Le tlc sono un settore strategico e non possiamo dipendere da un unico fornitore”.

Il cloud e, in particolare il cloud edge, permettono anche alle telco di abbattere i costi e monetizzare i servizi, ha proseguito Magli. “L’edge offre una grande opportunità di monetizzare il 5G soprattuto nell’offerta alle imprese. Non esiste di fatto un verticale che non sia modernizzabile con casi d’uso edge”, ha affermato il manager di Red Hat. “Su questo terreno siamo molto attivi e stiamo collaborando con diverse telco in Italia”.

L’hybrid cloud aiuta anche a realizzare risparmi energetici grazie alla flessibilità nella scelta dell’hardware. “Sulla condivisione degli investimenti edge c’è l’opportunità per gli operatori di fare sharing dell’infrastruttura non solo come location fisica ma come piattaforma hardware e software per erogare servizi di rete e radio insieme”, ha detto Magli.

Senza contare le opportunità aperte dall’automazione offerte dalle nuove infrastrutture cloud. Ma qui, ha concluso il manager di Red Hat, “si può fare di più. Solo le piattaforme di automazione permettono di gestire la moltiplicazione di siti, ma le telco tendono a effettuare investimenti solo su specifici settori e non in modo pervasivo e trasversale e ne perdono il valore per il business. L’automazione dà, invece grandi opportunità per la riduzione dell’Opex e un impatto positivo sul personale che viene portato su attività a valore aggiunto come l’innovazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business”.