Rete nazionale Tlc, Bergamotto: “Netco tassello fondamentale”

Il Governo rilancia sul progetto di rete nazionale di Tlc, quella che dovrà nascere dall’integrazione degli asset di Netco e Open Fiber. Al question time in Commissione trasporti alla Camera, la sottosegretaria del ministero per le imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto, ha sottolineato che “l’operazione Netco rappresenta il tassello fondamentale verso la realizzazione della rete nazionale di telecomunicazioni che consisterà in un regime di competizione”. Bergamotto ha evidenziato come il Governo abbia seguito “fin dall’inizio l’operazione di cessione della rete da parte di Tim, fermo restando l’autonomia della stessa, ritenendo l’infrastruttura di rete un asset strategico per il Paese”.

Il dossier sul tavolo dell’Agcom

Tim ha notificato il dossier ad Agcom il 19 gennaio dopo aver ricevuto il via libera da parte del Governo alla vendita di Netco a Kkr. “La delibera del Consiglio dei ministri recepisce nelle prescrizioni gli impegni che le parti hanno assunto a cominciare dalla creazione dell’organizzazione di sicurezza, dalla nomina del preposto di cittadinanza italiana, dalla competenza esclusiva su tutte le questioni incidenti sugli asset strategici, dal mantenimento in Italia delle attività di ricerca e manutenzione, e dal monitoraggio”, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La notifica dell’operazione all’Antitrust Ue spetta invece al fondo americano.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Software Defined Networking Software Defined Datacenter

F2i al 10% della newco

Sempre la scorsa settimana F2i ha annunciato di aver concluso con successo il target di raccolta per 1 miliardo che consentirà al fondo di rilevare una quota del 10% di Netco e di affiancare il Mef, Kkr e i suoi co-investitori nello spin off dell’infrastruttura di Tim. In campo fondazioni bancarie, casse previdenziali, assicurazioni e family office. “Siamo molto soddisfatti di partecipare attraverso i nostri fondi a un progetto di estrema importanza per il progresso infrastrutturale del Paese e la sua digitalizzazione – commenta Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr –. Una rete digitale moderna, che catalizzerà nei prossimi anni importanti investimenti, è fondamentale per migliorare la vita dei cittadini, la produttività delle imprese e la competitività dell’Italia. F2i si conferma ancora una volta partner fondamentale dei più rilevanti progetti infrastrutturali nazionali potendo contare su una raccolta complessiva superiore agli 8 miliardi di euro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA