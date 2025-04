Reti Tlc, sulle batterie al litio è allarme sicurezza: urgono standard di qualità

La sicurezza e le prestazioni delle batterie agli ioni di litio sono cruciali nelle infrastrutture di telecomunicazione: per questo servono standard capaci di garantirne l’alta qualità. Lo scrive l‘Itu nel “White paper on litium batteries in telecom sites”.

Per far fronte ai rischi nei siti di telecomunicazioni, l’Itu ha rafforzato la formulazione degli standard di sicurezza per le batterie al litio. L’Itu collabora, inoltre, con i suoi membri per proporre il concetto di “high-quality lithium battery” per guidare il settore verso una maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza attraverso una serie di standard e specifiche rigorose. Le batterie al litio di alta qualità sono l’obiettivo necessario per ottenere livelli più elevati di sicurezza e affidabilità e una rete più efficiente.

Ciò non solo richiede parametri per prestazioni eccellenti, ma enfatizza anche le caratteristiche di sicurezza end-to-end della batteria, dalla progettazione di alta qualità (come la sicurezza intrinseca delle celle) ai test di alta qualità alla produzione fino allo smaltimento.

Stabilendo un solido quadro normativo, l’adozione di batterie al litio di alta qualità aumenterà in diverse applicazioni, garantendo maggiore sicurezza, sostenibilità e affidabilità.

Batterie al litio nei siti telcom, urge più sicurezza

Attualmente le batterie al litio sono utilizzate come alimentatori di riserva nei siti di telecomunicazioni per mitigare interruzioni di corrente impreviste e garantire la continuità dei servizi di telecomunicazione. Ma, in quanto infrastruttura critica per la trasmissione di informazioni, i siti di telecomunicazioni devono funzionare in modo affidabile e la sicurezza delle batterie al litio è una preoccupazione fondamentale.

Secondo l’Itu occorre urgentemente sanare le lacune che oggi causano problemi di sicurezza e affidabilità nelle batterie al litio, mettendo a rischio i siti telecom e la stessa applicazione di queste batterie nelle tlc.

Man mano che le batterie al litio progrediscono, le loro applicazioni nelle infrastrutture di telecomunicazioni si espanderanno oltre i tradizionali sistemi di alimentazione di backup. Con una maggiore sicurezza, le batterie al litio di alta qualità possono essere sfruttate in siti di telecomunicazioni off-grid e e remoti in cui l’affidabilità è fondamentale: per esempio, nelle smart city alimentate da 5G che supportano dispositivi Internet of things (Iot), nelle centrali elettriche virtuali (Vpp) che consentono ai siti di telecomunicazioni di contribuire alla stabilizzazione della rete, e nei sistemi di energia rinnovabile ibridi che integrano energia solare ed eolica per soluzioni di alimentazione sostenibili.

Nell’era digitale, infatti, le batterie agli ioni di litio sono una forza trainante della transizione energetica, considerando i vantaggi dell’elevata densità energetica, i lunghi cicli di vita e la facile implementazione di tecnologie intelligenti.

Spingere sugli standard per ottenere qualità end-to-end

Per mantenere l’affidabilità e la stabilità della rete, devono essere implementati solidi standard di sicurezza e di qualità per le batterie al litio nelle applicazioni di telecomunicazione, si legge nel white paper.

Ottenere un’elevata qualità nelle batterie e nei sistemi di accumulo di energia (Ess) implica una sicurezza di alta qualità lungo l’intera catena del valore e, secondo l’Itu, nonostante i progressi nella standardizzazione delle tecnologie delle batterie al litio, occorre un ulteriore sviluppo in diverse aree:

• Devono migliorare i requisiti di sicurezza con requisiti di test aggiuntivi in ​​Itu-T L.1221 per mitigare i rischi di fuga termica.

• Occorre sviluppare protocolli Bms (Battery management system) intelligenti per il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva al fine di migliorare l’efficienza.

• Serve anche il rafforzamento delle normative sulla sostenibilità per promuovere lo smaltimento e il riciclaggio responsabili delle batterie al litio.

• Inoltre, l’allineamento delle normative nazionali con gli standard Itu e altri quadri normativi globali dovrà garantire l’implementazione di misure di sicurezza per i siti di comunicazione.

Le azioni suggerite: il lavoro dell’Itu-T SG5

Tra le azioni suggerite, l’Itu propone di sviluppare un rapporto tecnico all’interno dell’Itu-T SG5 sull’uso delle batterie al litio da parte degli operatori di telecomunicazioni e di incoraggiare l’armonizzazione degli standard promuovendo partnership tra Itu, Iec e altri organismi e organizzazioni regionali come l’EU Battery alliance.

“L’International Telecommunication union telecommunication, attraverso il suo Standardization sector (Itu-T), svolge un ruolo fondamentale nella definizione di standard globali per soluzioni di alimentazione sostenibili nel settore Ict”, si legge nel white paper. “Il gruppo di studio Itu-T 5 (SG5) Ambiente, campi elettromagnetici, azione per il clima ed economia circolare è in prima linea in questi sforzi, guidando lo sviluppo di standard internazionali che promuovono l’efficienza energetica e delle risorse, la gestione sostenibile dell’energia, l’economia circolare, la gestione dei rifiuti elettronici e i data center green. Guardando al futuro, la collaborazione multistakeholder sarà essenziale per realizzare questa visione”.