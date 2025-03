Smartwatch, mercato in flessione. Ma in Cina vendite record

Il mercato globale degli smartwatch ha registrato una diminuzione del 7% anno su anno nel 2024, segnando il primo calo di sempre, secondo l’ultimo Global Smartwatch Shipments Tracker by Model di Counterpoint per il quarto trimestre del 2024. Questo calo è stato principalmente dovuto a una diminuzione delle spedizioni di Apple, poiché il segmento degli smartwatch di base ha visto meno aggiornamenti in un contesto di rallentamento. La debolezza nel mercato degli smartwatch di base è emersa in India, dove la domanda dei consumatori è diminuita a causa di un ciclo di sostituzione lento, mancanza di innovazione e esperienze utente insoddisfacenti tra i nuovi acquirenti.

Apple leader del mercato globale

Nonostante il calo, Apple ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato globale, sostenuta dalla crescita della sua base utenti iOS. Samsung ha registrato una crescita del 3% anno su anno, grazie alla forte adozione del Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE Series. Xiaomi ha fatto un ingresso notevole, registrando la crescita più rapida nel 2024 e assicurandosi un posto tra i primi cinque per la prima volta. Il marchio ha visto una crescita in tutte le regioni, spinto dall’espansione del suo portafoglio e dalla forte performance delle sue serie Watch S1 e Redmi Watch.

Commentando la performance di Apple, la Senior Research Analyst Anshika Jain ha dichiarato: “L’Apple Watch ha visto un calo di slancio nel suo decimo anniversario, nonostante il lancio della serie S10. Il principale motore del calo è stato il Nord America, dove l’assenza dell’Ultra 3 e i minimi aggiornamenti delle funzionalità nella linea S10 hanno indotto i consumatori a trattenere gli acquisti. Inoltre, le controversie sui brevetti hanno limitato le spedizioni nella prima metà dell’anno. Il rallentamento della linea esistente di Apple Watch SE e la mancanza di nuovi modelli SE hanno anche contribuito al calo”.

Maggior numero di spedizioni in Cina

“In termini di regioni, la Cina, per la prima volta, ha registrato il maggior numero di spedizioni, superando NAM e India nel 2024. Huawei, Imoo e Xiaomi sono stati i leader del mercato cinese. I loro portafogli diversificati, che vanno dagli smartwatch di base, avanzati a quelli per bambini, insieme all’inclinazione del consumatore cinese verso questi marchi hanno guidato l’adozione complessiva,” ha aggiunto Jain.

In crescita gli smartwatch per bambini

“Solo il segmento degli smartwatch per bambini ha registrato una crescita, con Imoo che rimane il leader di mercato grazie alle sue offerte convenienti e ricche di funzionalità – aggiunge il Research Analyst Balbir Singh – . Il segmento degli smartwatch per bambini sta guadagnando trazione poiché i genitori sono preoccupati per la sicurezza dei loro figli e desiderano monitorare e rimanere costantemente connessi con loro. Con il declino degli smartwatch di base, altri marchi come Noise, boAt e Fitbit di Google hanno iniziato a diversificare il loro portafoglio per includere gli smartwatch per bambini. Questo è un buon segnale per la diversificazione del mercato e indica una ulteriore crescita in futuro”.

Previsioni di crescita del mercato nel 2025

Commentando le prospettive del mercato globale degli smartwatch, il Associate Director David Naranjo spiega che “il mercato degli smartwatch dovrebbe riprendersi lentamente e registrare una crescita percentuale a una cifra nel 2025. Sia gli smartwatch Android che iOS dovrebbero integrare più capacità di intelligenza artificiale e sensori avanzati per fornire approfondimenti più profondi sui dati sulla salute. Per i sensori avanzati, gli smartwatch dovrebbero incorporare sensori per misurare segnali corporei come il monitoraggio serio della salute del cuore, concentrandosi su fibrillazione atriale, apnea del sonno, ipertensione e diabete. I marchi enfatizzeranno l’ottenimento delle approvazioni normative per i loro nuovi modelli di smartwatch e l’incorporazione di nuove funzionalità sanitarie per mantenere la loro posizione nel mercato”.