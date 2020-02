Sony punta sullo Xperia 5G per “rilanciarsi” nel mercato smartphone

Sony prova a rientrare in gara sul mercato degli smartphone presentando il suo primo modello 5G, l’Xperia 1 II, uno smartphone di fascia alta che punta sulla qualità della tecnologia dello schermo e, soprattutto, sull’esperienza dell’azienda giapponese nelle fotocamere. Il dispositivo ha una tripla lente e offre impostazioni che avvicinano questo smartphone alle prestazioni di una macchina fotografica professionale.

La presentazione dell’Xperia 1 II è avvenuta online. L’evento avrebbe dovuto tenersi al Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera della telefonia mobile che però è stata annullata a causa dell’epidemia di coronavirus. La presentazione dell’Xperia 5G e degli altri nuovi modelli di smartphone di Sony è stata dunque trasmessa in streaming. A illustrare il nuovo top di gamma è stato il presidente di Sony Mobile Communications, Mitsuya Kishida. Molte presentazioni previste a Barcellona saranno sostituite da eventi in streaming.

Sony torna a sfidare i big degli smartphone

La speranza di Sony è rilanciarsi nell’arena dei device mobili cavalcando l’innovazione delle reti mobili 5G super-veloci. Secondo l’associazione degli operatori mobili Gsma, il 15% di tutte le connessioni mobili globali sarà 5G nel 2025.

Per Sony al momento le prestazioni sul mercato smartphone sono deludenti. Il colosso giapponese ha riferito un calo di quasi il 16% anno su anno delle vendite di cellulari nel quarto trimestre 2019, anche se la divisione ora è in utile, mentre un anno prima aveva risultati in rosso. Secondo le stime di Counterpoint Research, Sony controlla appena lo 0,3% del mercato smartphone, dominato, come è noto, da Samsung, Huawei e Apple.

La sfida per Sony adesso è recuperare quote sulle rivali asiatiche spingendo su nuovi modelli ricchi di funzionalità a prezzi convincenti. Paolo Pescatore, analista hitech di PP Foresight, ha detto alla testata Cnbc.com che un passo falso di Sony è stato, per esempio, non includere la capacità di realizzare video in 8K nei modelli più nuovi, tanto più che la casa giapponese “ha una grande tradizione nella creazione di contenuti e nello story telling. L’azienda avrebbe tutte le carte in regola per competere eppure resta un passo indietro”.

Le caratteristiche del nuovo smartphone di punta

L’Xperia 1 II prova a recuperare il terreno perduto e riportarsi in linea con i competitor. Lo schermo Oled da 6,5 pollici, impermeabile e protetto sul retro da gorilla glass, ha risoluzione 4K e tecnologia High dynamic range (Hdr), per immagini più distinte e realistiche sul display. Il processore è Snapdragon 865 con modulo 5G sub6 accompagnato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ha ottiche Zeiss (tre lenti di diversa lunghezza focale) e sensore Time Of Flight (Tof) utilizzato per massimizzare la resa delle foto in scarse condizioni di luce. Sony vanta anche un’altissima qualità nella messa a fuoco continua. Migliorato al’audio, con speaker frontali stereo e il supporto a Dolby Atmos. Il gaming può sfruttare a pieno lo schermo in 21:9 e ha piena compatibilità con il DualShock 4 delle PlayStation. Il sistema operativo è Android. L’Xperia 5G ha anche una versione Pro per gli utenti professionali, ma non dovrebbe arrivare in Europa. L’Xperia 1 II sarà invece sui nostri mercati in primavera.

