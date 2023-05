Sostenibilità, Zte top player nella Fortune China Esg Influential

Zte è una delle aziende più attente ai valori Esg in Cina: lo conferma la “2023 China Esg Influential List” pubblicata da Fortune e in cui il vendor di Shenzhen è stato, per la seconda volta, inserito in riconoscimento delle sue iniziative per l’ambiente, la responsabilità sociale e governance aziendale.

In termini di sviluppo verde, Zte sta partecipando in modo proattivo alla decarbonizzazione globale, si legge nella nota dell’azienda. Sulla responsabilità sociale, Zte è impegnata in azioni in tutto il mondo sia in termini di employer branding che di public welfare. Nella corporate governance, il fornitore di soluzioni Tlc è impegnato sulla trasparenza delle prassi e la protezione dei dati interni e esterni.

In futuro, dichiara l’azienda, Zte continuerà a mantenere il suo ruolo di motore dell’economia digitale, adempiendo attivamente al suo impegno per uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e mettendo in pratica la responsabilità sociale di un’impresa tecnologica, contribuendo a costruire un futuro più luminoso con l’intelligenza digitale e raggiungere uno sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

L’impegno di Zte sul green

L’azienda sta creando un percorso green verso l’economia digitale promuovendo prassi a basso impatto, una supply chain sostenibile e un’infrastruttura digitale verde. Zte sostiene così lo sviluppo green di diversi settori industriali, con l’obiettivo di raggiungere la carbon peak e la carbon neutrality prima del 2030 e prima del 2060, rispettivamente (il governo cinese si è impegnato a far sì che le emissioni di CO2 scendano progressivamente dopo il previsto picco del 2030 e poi ad arrivare alla neutralità carbonica nel 2060).

L’azienda ha ridotto l’impronta di carbonio dei suoi siti wireless, delle sale apparecchiature e delle strutture dei data center migliorando l’efficienza energetica del prodotto, introducendo un sistema fotovoltaico intelligente, un lithium storage intelligente e altre misure di energia verde, ottenendo così un miglioramento di oltre il 14% dell’efficienza energetica di prodotto su base annua e una riduzione del 4,9% su base annua delle emissioni totali per l’utilizzo dei prodotti venduti nel 2022.

Grazie a modelli come Intelligent manufacturing powered by 5G e dark factory, l’azienda ha registrato una riduzione del 9,3% delle emissioni di carbonio derivanti dalla produzione dei singoli prodotti.

L’employer branding e il public welfare

Sul fronte delle iniziative per la comunità, Zte sottolinea di dare priorità al talento, di aderire ai valori fondamentali del rispetto reciproco, dell’impegno sul lavoro e dell’innovazione, promuove attivamente la globalizzazione e la localizzazione dei talenti e crea un talent team basato sull’intelligenza digitale. L’azienda si prende particolare cura delle donne sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda il benessere pubblico, Zte ha svolto attivamente attività di assistenza e operazioni di salvataggio in tutto il mondo e pratica costantemente la responsabilità sociale d’impresa. Nel 2022, Zte ha avviato 65 programmi di assistenza pubblica in materia di istruzione, sanità e riqualificazione rurale. Ha inoltre istituito le “public welfare holidays” a sostegno dei dipendenti nell’erogazione di servizi di volontariato, per un totale di oltre 100.000 persone servite attraverso 248 attività di volontariato.

In termini di governance aziendale, Zte ha sviluppato il Data compliance system (Dcs) come punto di ingresso unico per la gestione dei dati degli utenti esterni e un vettore digitalizzato per le operazioni e la governance della compliance dei dati interni.

Inoltre, Zte è sempre impegnata ad aderire a elevati standard di etica e integrità nelle attività commerciali globali, rispettando le leggi e i regolamenti anticorruzione applicabili. Aderisce sempre ai valori di integrità e trasparenza nell’interazione con partner e governi.

Zte dimostra la sua determinazione e fiducia nella conformità anticorruzione ad azionisti, clienti, dipendenti e altri partner attraverso varie attività di comunicazione della conformità, certificazioni di conformità internazionali e riconoscimenti da parte di enti indipendenti.

