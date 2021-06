Sparkle lancia Albania Crossing, via al collegamento in fibra fra Atene e Milano - CorCom

Si chiama Albania Crossing il nuovo collegamento diretto in fibra Atene-Milano lanciato da Sparkle, operatore globale del gruppo Tim.

Realizzato in collaborazione con Albtelecom, la più grande società di telecomunicazioni in Albania, e già operativo, il nuovo collegamento in fibra ottica attraversa l’Albania, il cavo sottomarino Bari-Durazzo e la dorsale italiana stabilendo il percorso più breve da Atene a Milano, con la possibilità di raggiungere anche i principali hub europei grazie alla vasta rete continentale di Sparkle.

Migliori prestazioni in termini di latenza

Albania Crossing si propone come una rotta veloce e diversificata dai Balcani verso l’Europa occidentale, con le migliori prestazioni in termini di latenza rispetto agli attuali collegamenti terrestri che collegano Atene con Milano. Operatori di Tlc regionali e internazionali e fornitori di contenuti possono così beneficiare di soluzioni di capacità diversificate e affidabili, disponibili in multipli di 100G.

Albania Crossing è la sesta rotta di Sparkle a collegare l’area sud-orientale del bacino del Mediterraneo con il resto del mondo – oltre all’anello sottomarino esistente e ai collegamenti in fibra terrestre attraverso Sofia – consentendo così l’implementazione di una connettività robusta e completamente ridondata.

L’espansione di Sparkle

Il nuovo collegamento fa parte di una più ampia strategia di espansione che fa leva su Atene come crocevia regionale sempre più rilevante e su Milano come hub gravitazionale di Internet e Cloud nell’Europa continentale per soddisfare le esigenze di connettività diversificata e resiliente tra i Balcani, il Medio Oriente e l’Europa.

