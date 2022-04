TELCO PER L’ITALIA

RE-INVENTARE IL FUTURO

3 MAGGIO- ROMA

AGENDA DELLA MATTINA

Saluti e apertura lavori Mila Fiordalisi, Direttore Corcom

Intervengono

Andrea Rangone, Presidente di Digital360

Anna Ascani, Sottosegretaria al Ministero Sviluppo Economico

Franco Accordino, Head Unit Investment in High-Capacity Networks della Commissione Europea

Il dibattito con i player di mercato

Banda ultralarga fissa e mobile, la roadmap delle telco

In crescita gli investimenti per le nuove reti, quali i piani degli operatori per chiudere i gap? Dalle città ai piccoli comuni passando per i distretti e le aree periferiche. Ma bisognerà fare i conti con burocrazia, norme inadeguate, personale insufficiente. Come sciogliere i nodi?

Roberto Basso, Direttore External Affairs and Sustainability di WindTre

Lisa Di Feliciantonio, External Relations & Sustainability Officer di Fastweb

Giovanni Moglia, Chief Regulatory Affairs Officer di Tim

Enrico Mondo, Head of Business Operations and Development di Retelit

Francesco Nonno, Responsabile Regolamentazione di Open Fiber

Claudia Pollio, External Relations and Regulatory Affairs Director di Linkem

Tiziana Talevi, Director of Regulatory Affairs & Competition di Iliad

Le questioni regolatorie e le gare

Antonello Giacomelli, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Marco Bellezza, Amministratore delegato Infratel

AGENDA DEL POMERIGGIO

La doppia sfida delle telco europee: transizione verde e digitale

Alessandro Gropelli, Deputy Director-General, Director of Strategy & Communications di Etno

Il dibattito con i player di mercato

Servizi e tecnologie innovative per spingere la digital transformation

Dalla cloudification alla virtualizzazione degli asset, dalla pianificazione predittiva alle piattaforme convergenti, dalle architetture interoperabili alle funzionalità “premium”. Le partnership fra gli attori della filiera si fanno sempre più forti e necessarie. Come si sta evolvendo lo scenario e come affrontare le nuove sfide, inclusa quella del Green Ict

Claudia Angelelli, Senior Manager Solution Engineering di VMware

Gaetano Buglisi, Chairman di Hightel Towers

Sacha Busetti, Direttore Tecnico Impianti di Dba Pro

Fabio Cerone, Director Emea Telco Business unit di Aws

Alessandro Colonna, Sales Director Enterprise & Corporate South di Dell Technologies

Marco Ferrauti, Presales Director Zte Italia

Daniele Gravina, Sales Director Telco di Aubay

Pierangelo Magli, Telco Media & Entertainment Pre-Sales Lead South Emea di Red Hat

Lorenzo Micheletti, Direttore Mercato Telco di Dzs Italy

Gea Smith, Telecoms, Media & Technology Director di Capgemini

Politica e sindacati: le sfide sul tavolo

Enza Bruno Bossio, Deputata Partito Democratico, Commissione trasporti e Tlc Camera

Laura Di Raimondo, Direttore Asstel

Maurizio Gasparri, Senatore Forza Italia

Mirella Liuzzi, Deputata Movimento 5Stelle, Commissione Trasporti e Tlc Camera

Federico Mollicone, Deputato e Responsabile Innovazione Fratelli d’Italia

Luciano Nobili, Deputato Italia Viva, Commissione Trasporti e Tlc Camera

Salvo Ugliarolo, Segretario Generale Uilcom-Uil

@RIPRODUZIONE RISERVATA