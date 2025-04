Telco per l’Italia, inizia il conto alla rovescia. Ecco i temi chiave

“Oltre le reti: da TelCo a TechCo per costruire il futuro dell’Italia”, questo il titolo della nuova edizione di Telco per l’Italia, l’evento CorCom-Nextwork360, che porta al centro della scena il futuro delle Tlc in Italia ma con un occhio attento all’Europa e al contesto internazionale. Il prossimo 11 giugno 2025, presso Roma Spazio Eventi in Piazza di Spagna operatori, istituzioni e mondo accademico si confronteranno su un tema strategico per il settore: la trasformazione da Telco a TechCo, un cambiamento di paradigma “epocale” che ridefinisce l’intero comparto. Con effetti a cascata su tutta la digitalizzazione e il progresso del Sistema Paese.

Con uno sguardo alle infrastrutture digitali, all’intelligenza artificiale e alle opportunità legate al 5G, l’evento si propone di tracciare il cammino verso un’Italia sempre più connessa e innovativa.

Telco per l’Italia 2025: un hub di idee per le Tlc

Da anni Telco per l’Italia 2025 rappresenta il punto di riferimento per il dialogo tra imprese, istituzioni e accademici. Un evento che analizza le grandi sfide del presente, proiettando il settore verso il futuro.

L’edizione di giugno 2025 prevede un focus ancora più approfondito su come le infrastrutture digitali possano supportare l’intero ecosistema economico e sociale, in un’epoca in cui le tecnologie d’avangardia – AI in testa – e telecomunicazioni sono sempre più integrate.

Le novità di Telco per l’Italia 2025

Le ricerche sull’evoluzione delle Tlc

Le novità di Telco per l’Italia 2025 comprendono due ricerche fondamentali:

Il ruolo degli operatori telco nei mercati Ict : una mappa per orientarsi nel panorama in rapida trasformazione tra Tlc e IT.

: una mappa per orientarsi nel panorama in rapida trasformazione tra Tlc e IT. AI & Tlc: un’indagine sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale per migliorare infrastrutture, customer service e processi interni.

Le ricerche aiuteranno ad analizzare il potenziale delle nuove 5G opportunità e a comprendere come le infrastrutture digitali possano accelerare l’innovazione nel settore.

#Road2Telco: il percorso di comunicazione

Con #Road2Telco, il viaggio verso Telco per l’Italia 2025 sarà accompagnato da contenuti esclusivi pubblicati su CorCom, tra cui:

Anteprime delle ricerche

Instant poll su temi strategici

su temi strategici Interviste agli esperti

Contributi dei Partner di spicco del settore

Una narrazione continua che coinvolgerà stakeholder, aziende e policy maker per prepararsi a cogliere tutte le 5G opportunità e le innovazioni in campo AI e telecomunicazioni.

Il programma di Telco per l’Italia 2025

I panel della mattina

Nella mattinata si discuteranno le principali sfide e opportunità per il settore, tra cui:

· 5G e le opportunità future: l’evoluzione della rete 5G e le potenzialità che questa tecnologia offre per l’industria, l’economia e la vita quotidiana.

· Il ruolo dell’intelligenza artificiale: come l’AI sta cambiando il modo di operare delle aziende telco, migliorando i servizi e ottimizzando le risorse.

· Le sfide economiche e regolatorie: le pressioni economiche, le politiche pubbliche e le normative che influenzano il settore e come gli operatori si stanno adattando per restare competitivi.

Sessione pomeridiana

il focus sarà sull’integrazione tra operatori telco e vendor IT, con la presentazione dei principali risultati della ricerca sul ruolo degli operatori nei mercati Ict. L’integrazione tra le telecomunicazioni e l’informatica rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro delle infrastrutture e dei servizi digitali in Italia e in Europa, e questo tema sarà al centro della discussione.

Telco per l’Italia 2025 sarà l’occasione per discutere, progettare e definire il cammino che porterà il Paese a essere sempre più connesso e digitale.

I panel del pomeriggio

Il pomeriggio sarà incentrato sull’integrazione tra telco e vendor IT, evidenziando l’importanza di sviluppare infrastrutture digitali robuste e sicure per affrontare le sfide future. Verranno presentati i risultati delle ricerche aiuteranno a delineare nuove strategie di business e partnership innovative.

Partecipa a Telco per l’Italia 2025

Telco per l’Italia 2025 non è solo un evento, ma una piattaforma per progettare il futuro. Partecipare significa essere protagonisti della trasformazione, scoprire come sfruttare appieno le nuove 5G opportunità, innovare grazie all’AI e telecomunicazioni e contribuire alla costruzione di solide infrastrutture digitali per un’Italia più competitiva.

