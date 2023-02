Tim, il piano di Kkr vale 27 miliardi. Meloni: “Dossier complesso”

Un piano complessivo del valore di 27 miliardi. Fioccano le indiscrezioni sull’offerta presentata a Tim dal fondo americano Kkr. Un piano che sarebbe così articolato: sul piatto 18 miliardi per rilevare Netco (gli asset di rete fissa al netto del backbone) più un “premio” da 2 miliardi in caso di via libera da parte della Ue al progetto di integrazione Tim-Open Fiber; 7 miliardi di investimenti per spingere l’infrastrutturazione a banda ultralarga.

Quanto vale la rete Tim

Sempre stando a indiscrezioni di stampa Kkr avrebbe valutato 6,75 miliardi la rete primaria (dalle centrali agli armadi) e 10 miliardi quella secondaria (ossia la porzione in capo a Fibercop, dagli armadi agli edifici). A cui si aggiungerebbero 1,25 miliardi di valutazione per Sparkle che dunque potrebbe rientrare nel perimetro dell’offerta.

Il cda di Tim

Il cda di Tim si riunirà il 24 febbraio per discutere sul dossier e decidere il da farsi, dunque prima del termine di durata dell’offerta (4 settimane a partire dal primo febbraio). E la telco guidata da Pietro Labriola ha ribadito che “l’offerta non vincolante è solo indicativa e soggetta ad approfondimenti, analisi e valutazioni che saranno condotti nel frattempo, anche interloquendo con Kkr. Come già reso noto, Tim è pronta a considerare altre opzioni alternative”. Sei gli advisor chiamati a valutare le condizioni dell’offerta: per Tim ci sono Goldman Sachs, Mediobanca e Vitale; Jp Morgan, Moran Stanley e Citi per il fondo Kkr.

Le mosse di Cdp e il ruolo di fondi e banche

Riguardo a Cassa depositi e prestiti la “controfferta” è attesa al tavolo del cda il 23 febbraio, dunque il giorno prima del cda di Tim. Stando a quanto si apprende nella partita potrebbero entrare altri soggetti – oltre al fondo Macquarie che detiene il 40% di Open Fiber – i primis i canadesi di Brookfield, ma anche Blackstone, Gip. Riflettori anche sulle banche: potrebbero scendere in campo Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnp Paribas e Credit Agricole.

Tutti d’accordo sul da farsi?

Secondo molti osservatori i fondi – a partire da Kkr e Macquarie – starebbero in realtà lavorando tutti a stretto contatto per trovare la quadra finale in un piano articolato per ridistribuire oneri e onori e soprattutto per garantire tutte le risorse necessarie per portare a casa prima l’operazione Netco e poi quella della rete unica con Open Fiber. Il tutto con regia e governance pubblica, alias quella di Cdp.

La posizione del Governo

Prudenti le dichiarazioni degli esponenti del Governo: “È un dossier molto complesso, sul quale siamo molto attenti. Si tratta di un’azienda quotata (Tim, ndr), e quindi è bene essere prudenti. È un dossier che stiamo seguendo con molta attenzione”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dichiarazione che fa il paio con quella del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Credo che non potremo giudicare l’offerta di Kkr, che, peraltro, ancora non conosciamo dettagliatamente, esclusivamente secondo i principi di redditività o profitto perché la rete è un’infrastruttura strategica per il Paese e bisogna capire come vengano garantiti gli interessi generali”.

La posizione dei sindacati

In allarme i sindacati che considerano l’offerta di Kkr “un ulteriore elemento che complica la già articolata situazione” ma soprattutto “in contraddizione con le dichiarazioni politiche che abbiamo attentamente registrato nei giorni scorsi, da varie parti del Governo, nelle quali si ribadisce la necessità di avere un controllo dello Stato per questo strategico ed importantissimo asset del Paese e la massima attenzione per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali”. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente con Meloni.

Al rialzo il titolo Tim

Dall’annuncio dell’offerta da parte di Kkr sono al rialzo le performance del titolo Tim in Borsa nonché i giudizi degli analisti. Equita dopo il buy della settimana scorsa alza la valutazione da 0,39 a 0,41 euro per azione.

