Tim, il piano Merlyn dura meno di 24 ore. Il Governo dice no

“Con riferimento alla sedicente proposta recentemente emersa sul futuro di Tim, il Governo fa notare di aver preso altre decisioni che contemplano un altro piano, reso manifesto alla società Tim e al mercato con trasparenza e nelle modalità corrette. Qualsiasi altra iniziativa è estranea alle intenzioni del Governo. Si sottolinea, inoltre, che l’iniziativa assunta dal Governo prevede chiaramente il controllo pubblico sull’assetto strategico come risultato finale espressamente garantito dalla proposta – l’unica proposta – alla quale l’Esecutivo partecipa con il riconoscimento del ruolo strategico e dei poteri speciali riconosciuti al Governo, in piena conformità all’ordinamento Ue”: questa la nota fatta pervenire alla stampa da fonti di Palazzo Chigi all’indomani della presentazione, da parte del fondo lussemburghese Merlyn fondato da Alessandro Barnaba, di una proposta alternativa a quella sottoposta da Kkr al cda di Tim. Una bocciatura, dunque, a tutti gli effetti.

La nota di Tim

Tim da parte sua, su richiesta della Consob, ha confermato in una nota di aver ricevuto nella giornata di venerdì 27 ottobre una comunicazione da Merlyn Advisor Ltd e Rn Capital Partner. “Tim, una volta verificata la partecipazione azionaria in capo al fondo proponente, sottoporrà il documento al Consiglio di Amministrazione, che si riunirà il prossimo 3 novembre” fa sapere l’azienda nel ribadire che “il progetto NetCo in corso di esame è in linea con il piano approvato all’unanimità dal Cda e presentato nel Capital Market Day nel luglio dello scorso anno”. “In tale quadro, proseguono le attività propedeutiche alle decisioni in ordine alle offerte ricevute dal fondo Kkr nel corso delle già programmate riunioni del 3 e 5 novembre”.

Il fondo Merlyn nell’azionariato da aprile

L’agenza Ansa ha appreso da fonti legali che il fondo Merlyn ha debutatto nell’azionariato di Tim sei mesi fa con circa 200mila azioni (lo 0,001% del capitale) e un investimento, ai prezzi di Borsa di aprile scorso, di circa 61mila euro. Secondo quanto ricostruito la scorsa primavera il fondo che fa capo ad Alessandro Barnaba si sarebbe presentato in una causa contro Tim presso il Tribunale di Milano dichiarandosi possessore di un pacchetto azionario di queste dimensioni, che ai valori attuali varrebbe 48mila euro.

Riguardo alla partecipazione di Stefano Siragusa, l’ex responsabile Network Operations & Wholesale Officer (è uscito a dicembre scorso), che ha firmato il piano insieme con Merlyn, l’ultima traccia della partecipazione in Tim risulta datata agosto 2022 quando risultava titolare di 829.157 azioni ordinarie Tim.

Si spacca il fronte sindacale

Si spacca il fronte sindacale. Fistel-Cisl scrive alla Consob segnalando che “ancora una volta Tim è al centro di scorribande finanziarie da parte di soggetti inadeguati per sostenere investimenti e occupazione in una delle maggiori aziende del Paese”, riferendosi alla proposta di Merlyn “che ha come obiettivo di ritardare il voto sul piano del Governo e di Kkr per il rilancio di Tim, hanno un effetto distorsore sul mercato”. Diversa la posizione di Uilcom secondo cui “l’arrivo di questa nuova offerta del fondo Merlyn & Partners è la dimostrazione che ci possono essere altre soluzioni” e ricordando che “l’operazione di cessione della rete di Tim in corso ci vede contrari. Si tratta di un’operazione su cui non c’è stato mai nessun confronto, non c’è una visione, non conosciamo i numeri, non conosciamo le ricadute interne”.

