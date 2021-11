Tim, nuovo cda straordinario: Gubitosi senza maggioranza? - CorCom

CLICCARE QUI PER L’AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL CDA

Weekend di fuoco in casa Tim. Ad appena 10 giorni dal cda straordinario convocato dai francesi di Vivendi è stato convocato un altro board, anch’esso straordinario, per il pomeriggio di oggi dopo che ieri era circolata la notizia di un board fissato per il 26 novembre.

Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica sarebbero due le missive inviate al presidente Salvatore Rossi: una da parte di 11 consiglieri (al netto dell’indipendente Paola Bonomi e del presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini) che evidenziano “sfiducia e preoccupazione per lo stato di deterioramento dei conti” e l’altra a firma del collegio sindacale dai toni altrettanto allarmistici. Notizie che hanno immediatamente suscitato la reazione dei sindacati: inviata al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti l’ennesima richiesta unitaria di incontro urgente da parte delle Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil in cui si denuncia “il rischio di migliaia di esuberi e la tenuta di tutto il settore delle Tlc”. Immediata anche la reazione politica: lunga la lista dei commenti a caldo incentrati proprio sulla questione di eventuali esuberi, “parliamo di circa 40mila posti di lavoro a rischio”, dice il senatore e membro della Commissione Lavori Pubblici, Bruno Astorre. E hanno espresso preoccuazione, fra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. “Il Parlamento non può rimanere a guardare”, ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina chiedendo un’audizione al Governo.

Non è bastato dunque l’incontro di una settimana fa a placare gli animi e a garantire la piena fiducia all’Ad Luigi Gubitosi in vista della preparazione del nuovo Piano strategico 2022-2024 la cui approvazione è prevista nella riunione del Consiglio del prossimo febbraio. La fin troppo scarna nota emessa a seguito del cda dell’11 novembre, il silenzio di Vivendi e della stessa azienda, hanno lasciato la netta sensazione di un vulcano in ebollizione prossimo all’esplosione.

E quel riferimento al “difficile contesto di mercato” si presta oggi – col senno di poi e alla luce della nuova convocazione – ad una lettura che va oltre le righe. Le Tlc stanno attraversando una fase complessa e difficile oramai da anni, si è fatto invece più complesso e difficile – in particolare dal passaggio del Governo Conte a quello Draghi – il “contesto” di Tim. Il pantano in cui è finito il progetto della rete unica non è cosa da poco per un’azienda che su quel progetto ha basato le fondamenta del nuovo corso. E i rumors sulle mosse dei fondi – in particolare dell’americano Kkr già in quota Fibercop con il 37,5% – sta tenendo banco da giorni pure se Tim a seguito del cda dei giorni scorsi ha puntualizzato che “non è in corso alcuna negoziazione relativa alla rete o altri asset strategici”. Ad aggiungere carne al fuoco ci si è messa pure l’operazione Dazn: i risultati non si stanno dimostrando in linea con le aspettative dell’accordo milionario su cui Tim ha scommesso. E l’impossibilità, da parte di Dazn, di procedere con quell’imminente cambio di passo relativamente alle modalità contrattuali con gli utenti – che avrebbe potuto favorire maggiori introiti stringendo le maglie dell’uso dei dispositivi – rimanda alla prossima stagione calcistica l’opzione “recupero”.

Intanto è convocata per il 25 novembre la presentazione del piano strategico 2022-2024 di Cassa depositi e prestiti, più che un convitato di pietra nella storia presente e soprattutto futura della telco. Un piano strategico da cui si capirà quale ruolo giocherà la Cassa nella partita delle reti di Tlc considerato il suo 60% in Open Fiber al fianco del fondo Macquaire con il 40% e la sua presenza in casa Tim di cui è secondo azionista con il 9,81% (dopo i francesi di Vivendi che detengono il 23,75%).

