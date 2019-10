TimVision, i robot scendono in campo con la nazionale di calcio

I RobotTim, gli automi che fanno da testimonial per Tim insieme al ballerino Sven Otten, sono i protagonisti dello spot per il lancio del nuovo logo di TimVision, la Tv on demand dell’operatore. La campagna pubblicitaria di TimVision, sponsor della nazionale italiana di calcio, andrà in onda in occasione dei prossimi appuntamenti internazionali della squadra guidata da Roberto Mancini, che si è appena qualificata in anticipo per il campionati europei dell’estate 2020.

“Si legge TimVision, si scrive Tv. TimVision la tua tv”, recita uno speaker durante lo spot, che pubblicizza tra l’altro il fatto che la tv on demand, grazie all’offerta “TimVision e Now Tv” trasmette in esclusiva grazie all’App di Sky sette partite su dieci a giornata della Serie A Tim, la Uefa Champions League e la Uefa Europa League oltre agli Europei di calcio 2020 e alle grandi partite di Premier League e Bundesliga.

Con l’ideazione e la direzione creativa di Luca Josi, responsabile Brand strategy, Media & multimedia entertainment di Tim, lo spot avrà come colonna sonora “Il Segnale”, reinterpretazione di Mina di “Kiss the sky” di Jason Derulo.

