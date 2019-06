Tlc spaziali, in Lussemburgo un Centro digitale di eccellenza

L’obiettivo è tagliare il nastro già entro la fine del 2019. Ma intanto in una lettera di intenti è stato dato il via ufficiale alla realizzazione di un Centro digitale di eccellenza, unico nel suo genere, specializzato nella messa a punto di soluzioni destinate al settore delle tlc spaziali.

Il nuovo centro, che vedrà la luce in Lussemburgo, porta la firma di Thales Alenia Space, (joint Venture tra Thales al 67% e Leonardo al 33%) al fianco del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia Spaziale del Granducato.

“Accolgo con grande piacere quest’iniziativa di creare un Centro Digitale di Eccellenza con Thales Alenia Space – ha commentato Etienne Schneider, vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia in occasione della firma della lettera di intenti -. La digital transformation e le tecnologie spaziali sono diventate un tema cruciale per il business, in un ambiente sempre più complesso e in continuo mutamento come quello di oggi. Per questo motivo, il Lussemburgo si impegna ad alimentare gli sviluppi tecnologici digitali più recenti per realizzare l’economia digitale di domani”. Il ministro ha puntualizzato che l’iniziativa è “in linea con la nostra strategia data-driven innovation e la politica per lo sviluppo di un’industria spaziale a fini commerciali” e che “il Lussemburgo è ben predisposto a lavorare con Thales Alenia Space per promuovere tecnologie a supporto di un settore spaziale sostenibile ed efficiente, così come incoraggiare l’ulteriore utilizzo dei prodotti space-based da parte degli utenti finali”.

Da parte sua Jean Loïc Galle, ceo di Thales Alenia Space ha annunciato che “con questo nuovo Centro Digitale, Thales Alenia Space intende sviluppare prodotti innovativi secondo la strategia del Minimim Viable Products (Mvp) che prevede una stretta collaborazione con i suoi clienti, essere un punto di riferimento per lo sviluppo industriale locale e della Regione e partecipare attivamente all’ecosistema innovazione del Lussemburgo”.

