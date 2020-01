Vinci Sanremo con Tim: in palio i biglietti per il Festival

“Vinci Sanremo con Tim”: questo il nome del concorso appena lanciato dalla compagnia di Tlc che mette in palio un invito per due persone ad una delle quattro serate per assistere al Festival di Sanremo direttamente al Teatro Ariston. Sponsor unico della kermesse canora per il quarto anno consecutivo, Tim riserva il concorso ai propri clienti: fino al 26 gennaio collegandosi al programma di fedeltà Tim Party, nella sezione “gioca e vinci” si può partecipare all’iniziativa. In palio oltre ai biglietti anche viaggio e soggiorno, per un’esperienza “all-inclusive”.

Anche quest’anno – fa sapere Tim in una nota – la tradizione del Festival di Sanremo incontra l’innovazione tecnologica di Tim che nelle ultime tre edizioni ha dato vita ad una serie di “eventi nell’evento”, grazie ad un articolato piano di iniziative di comunicazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA