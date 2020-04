Vodafone “accende” in tutta Europa la virtual network infrastructure

Vodafone e VMware hanno completato la creazione della nuova infrastruttura virtuale di rete in tutti e 21 i mercati europei dell’operatore britannico. La nuova infrastruttura servirà per accelerare il passaggio alla rete digitale.

Con il completamento dei lavori in Albania, Vodafone adesso dispone di un’unica architettura di rete digitale in tutti i mercati europei, che consentirà, secondo l’operatore, di progettare, costruire, testare e implementare le funzioni di prossima generazione in modo più sicuro e più veloce di circa il 40%. L’automazione dell’infrastruttura contribuisce inoltre a limitare la quantità di interventi manuali necessari per il funzionamento e la manutenzione delle reti Vodafone.

“Siamo soddisfatti – ha detto Johan Wibergh, Chief Technology Officer di Vodafone Group – dei progressi compiuti per introdurre tecnologia e automazione cloud-based moderne. Lavorando insieme a VMware, abbiamo migliorato la velocità e l’efficienza con le quali possiamo supportare i clienti e abbiamo constatato che il costo delle nostre funzioni di rete core è stato ridotto del 50%”.

L’infrastruttura telco cloud di VMware è distribuita da Vodafone in oltre 57 località in tutta Europa e altre 25 nei mercati di Africa, Asia e Oceania. L’infrastruttura cloud-based supporta una serie di tecnologie che completano le necessità delle reti di telefonia digitale: il “voice core” per le trasmissioni in fonia, il “data core” per i dati e le piattaforme di servizio su oltre 900 funzioni di rete virtuali. Quasi il 50% dei nodi di rete core di Vodafone che forniscono voice e data service sono eseguiti sulla piattaforma Network Virtual Infrastructure di VMware.

“I principali service provider come Vodafone – ha detto Shekar Ayyar, vicepresidente esecutivo e general manager Telco e Edge Cloud di VMware – stanno adottando un’infrastruttura telco cloud per offrire applicazioni e servizi di nuova generazione. La collaborazione tra le nostre due aziende è testimoniata dai risultati ottenuti da Vodafone nel suo percorso di trasformazione della rete. Contiamo di poter continuare insieme il percorso di innovazione per realizzare i vantaggi della modernizzazione della rete per i clienti Vodafone”.

La virtualizzazione delle infrastrutture di rete richiede di essere in grado di gestire tramite uno strato software le componenti hardware non specializzate. La piattaforma telco cloud di VMware fornisce l’automazione per le funzionalità classiche in ambito datacenter: il virtual compute per le funzioni di calcolo, lo storage per l’archiviazione dei dati, il networking per l’instradamento all’interno e verso l’esterno dei dati, e infine la gestione e le funzionalità operative per permettere agli operatori di offrire servizi di rete virtualizzati.

Secondo VMware le funzionalità della sua soluzione permettono alle compagnie telefoniche di accelerare il tempo necessario allo sviluppo e commercializzazione di nuovi servizi, aumentando i ricavi e ottimizzando le attività operative, riducendo i costi dell’infrastruttura di rete e implementando modelli di business flessibili per i carichi di lavoro delle telecomunicazioni.

