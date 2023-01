Vodafone, Aldo Bisio a capo delle attività commerciali del Gruppo

Si rafforza il ruolo dell’amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio: il manager, in aggiunta alla mansione attuale, diventa infatti anche Chief commercial officer del Gruppo. Lo annuncia una nota del gruppo Vodafone, la quale spiega che Bisio è amministratore delegato di Vodafone Italia da gennaio 2014 ed è membro del Comitato esecutivo del gruppo. La nomina, che di fatto lo porterà ad affiancare la ceo ad interim Margherita della Valle, quindi con due italiani al vertice, è esecutiva da oggi.

Nell’ambito delle strategie di gruppo, intanto, Vodafone fa anche sapere che Vodafone Spagna entra ufficialmente a far parte dell’Europe cluster, riferendo al ceo di Europe cluster, Serpil Timuray. Colman Deegan, ceo di Vodafone Spagna, ha deciso di dimettersi dalla carica di ceo a partire dal 31 marzo 2023 e supporterà Margherita Della Valle in iniziative strategiche dal primo aprile al 31 luglio prossimi. Il suo successore sarà nominato a tempo debito.

“Voglio ringraziare Colman – ha detto Margherita Della Valle – per la sua leadership in Vodafone Spagna e congratularmi con Aldo e Serpil per le loro nuove responsabilità mentre lavoriamo insieme per accelerare le nostre prestazioni commerciali e generare valore per gli azionisti”.

Jan Carlson proposto alla presidenza del cda di Ericsson

Novità, intanto, si fanno strada anche in casa Ericsson. Il Comitato per le nomine ha infatti annunciato di aver proposto agli azionisti che dovranno eleggere il nuovo consiglio di amministrazione alla prossima assemblea generale annuale del 2023, dieci membri ordinari del consiglio, senza vicedirettori. In particolare, il Comitato ha proposto l’elezione di Jan Carlson in qualità di presidente del CdA, che prenderà il posto dell’attuale presidente, in carica dal 2018, Ronnie Leten, che ha comunicato di non volersi candidare per la rielezione, continuando comunque a svolgere il suo incarico fino al termine del suo mandato.

WHITEPAPER Smart Working: lo stato dell’arte e cosa succede con la fine dello stato di emergenza Risorse Umane/Organizzazione Smart working

@RIPRODUZIONE RISERVATA