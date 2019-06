Vodafone, disservizi sulla rete in tutta Italia

Problemi di connessione per la rete mobile e fissa di Vodafone. I primi segnali del disservizio risalgono alle 15, e coinvolgerebbe anche il 190, il numero dedicato per l’assistenza ai clienti. Sui social network intanto si moltiplicano i messaggi degli utenti: a chi ha segnalato il fatto tramite l’account Twitter di Vodafone Italia la società ha risposto di essere al corrente del guasto, aggiungendo che “i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.

Secondo le segnalazioni raccolte da Downdetector, arrivate a diverse migliaia, i disservizi riguarderebbero sia la rete fissa sia quella mobile, principalmente nel Nord Italia e nell’Italia Centrale, con il Sud e le isole meno coinvolti.

Su Twitter intanto l’hashtag #vodafonedown ha scalato le posizioni fino ad arrivare al numero uno tra i trending topic.

