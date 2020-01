Vodafone Egypt passa di mano per 2,4 miliardi di dollari

Vodafone ha siglato un memorandum d’intesa per la vendita del 55% della sua controllata egiziana (Vodafone Egypt). Sarà Saudi Telecom Company a rilevare la maggioranza per 2,4 miliardi di dollari – l’enterprise value del 100% della compagnia è stato valutato 4,35 miliardi di dollari. Nell’ambito dell’intesa – un accordo di lungo periodo – è stato anche deciso che il marchio Vodafone continuerà ad essere utilizzato in Egitto.

“L’acquisizione di Vodafone Egypt è in linea con la nostra strategia di espansione nella regione Mena (Middle East and North Africa, ndr)”, commenta il ceo di Stc, Nasser al Nasser (nella foto). “Vodafone Egypt è leader nel mercato mobile egiziano e non vediamo l’ora di contribuire ulteriormente al suo continuo successo”.

“Sono orgoglioso della nostra attività in Egitto, essendo il leader numero uno nel mercato. E sono convinto che grazie a Stc continuerà la crescita”, commenta Nick Read, ceo di Vodafone puntualizzando che “la transazione è coerente con i nostri sforzi per semplificare le attività del Gruppo in due regioni geografiche differenziate: l’Europa e l’Africa sub-sahariana. Inoltre, l’operazione ci consentirà di ridurre il debito netto e di dare valore agli azionisti”.

La transazione, stando a quanto si apprende, dovrebbe chiudersi entro il prossimo mese di giugno: l’operazione è soggetta a due diligence dettagliate nonché al via libera delle autorità regolatorie e a quello del board di Vodafone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA