Vodafone, la quota degli Emirati sale al 13%

La partecipazione nel Gruppo Vodafone di e&, società degli Emirati Arabi, è salita al 13%. Lo rende noto la stessa società che meno di 20 giorni fa era salita al 12%. Continua dunque la “scalata”: era maggio del 2022 quando e& (ex Etilasat) investiva 4,4 miliardi di dollari per comprare il 9,8% di azioni di Vodafone, mossa che ha reso l’operatore primo azionista del gruppo britannico. A seguire, ma a netta distanza, Norges Bank Investment Management con il 3,12% e The Vanguard Group con il 2,99%.

I dati della trimestrale

L’ulteriore salita nel capitale arriva in concomitanza con la presentazione dei dati del trimestre fiscale del Gruppo britannico: i ricavi si attestano a 11,638 miliardi di euro, -0,4% a livello reported ma +2,7% a livello organico. Sempre a livello di gruppo, i ricavi da servizi raggiungono i 9,52 miliardi di euro, registrando un calo dell’1,3% a livello reported e un +1,8% a livello organico. Quanto alla guidance per il 2023, l’operatore continuerà a puntare per la guidance del 2023 a un EbitdaaL rettificato di 15-15,2 miliardi di euro, e a un flusso di cassa libero rettificato di circa 5,1 miliardi.

Focus sull’Europa

“L’Europa deve tornare a correre e migliorare le nostre performance operative – la detto la ceo Margherita Della Valle -.Per questo Vodafone ha già messo in campo alcune azioni tra cui la semplificazione della catena. Abbiamo lasciato ai singoli Paesi la completa decisionalità commerciale per essere più agili e più vicini ai clienti. Il focus è riaccelerare la crescita organica”.

