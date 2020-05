Vodafone nel mercato Fwa: piano strategico su 2000 Comuni

Portare la banda ultralarga in 2000 Comuni italiani in digital divide. Questo il nuovo obiettivo di Vodafone. La compagnia guidata da Aldo Bisio debutta nel mercato Fwa (fixed wireless access) ed è proprio su questa tecnologia che farà leva per portare avanti il progetto pluriennale che vedrà coinvolte tutte le regioni italiane.

“Con il lancio delle offerte Vodafone basate su connessione Fwa – spiega Andrea Rossini, Direttore Consumer di Vodafone Italia – aggiungiamo un importante tassello al nostro impegno per portare la qualità della GigaNetwork nelle case dei nostri clienti. Crediamo che tutto il Paese debba progressivamente essere raggiunto da connettività di alta qualità. L’Fwa è un nuovo atto che si integra alla nostra strategia sulla banda ultralarga e che sarà ulteriormente potenziato con la diffusione del 5G”.

Grazie all’Fwa, sistema ibrido di connettività mista fibra-radio, è possibile garantire alte performance anche nelle zone non coperte dalla banda ultralarga. Il tutto sfruttando in primis la GigaNetwork. Due le offerte già disponibili: Casa Wireless e Casa Wireless + che consentiranno ai clienti di accedere a tutti i benefici e ai vantaggi abilitati da una connettività veloce per navigare anche in zone lontane dalle grandi città. Casa Wireless è disponibile in promozione a 24,90 euro al mese con velocità fino a 30 Mbps. Casa Wireless + è disponibile in promozione a 29,90 euro al mese con velocità fino a 300 Mbps.

L’azienda ha annunciato oggi la disponibilità sulla Vodafone Tv della app di Amazon Prime Video. Inoltre, tutti i nuovi clienti Vodafone Tv, riceveranno 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, offerti da Vodafone per usufruire di spedizioni illimitate su milioni di prodotti disponibili su Amazon.it, offerte e sconti esclusivi, e intrattenimento.

