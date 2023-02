I conti trimestrali del gruppo Vodafone evidenziano ricavi che si attestano a 11,638 miliardi di euro, a -0,4% a livello reported ma a +2,7% a livello organico. Sempre a livello di gruppo, i ricavi da servizi raggiungono i 9,52 miliardi di euro, registrando un calo dell’1,3% a livello reported e un +1,8% a livello organico. Quanto alla guidance per il 2023, l’operatore continuerà a puntare per la guidance del 2023 a un EbitdaaL rettificato di 15-15,2 miliardi di euro, e a un flusso di cassa libero rettificato di circa 5,1 miliardi.

Alla luce dei risulati le priorità di Vodafone “sono le stesse, la joint venture nelle torri, ora che si è completata la cessione delle quote di minoranza, e il consolidamento in Italia, Spagna, Uk e Portogallo – afferma durante la call con gli analisti la ceo Margherita Della Valle – L’Europa deve tornare a correre e migliorare le nostre performance operative. Per questo Vodafone ha già messo in campo alcune azioni tra cui la semplificazione della catena. Abbiamo lasciato ai singoli Paesi la completa decisionalità commerciale per essere più agili e più vicini ai clienti. Il focus – conclude – è riaccelerare la crescita organica”.

La situazione in Europa

Dalla trimestrale emerge una diminuzione dei ricavi da servizi dell’operatore in diversi mercati europei, con un -1,8% in Germania, un -3,3% in Italia e un -8,7% in Spagna. In positivo invece i ricavi da servizi nel Regno Unito, dove registrano un +5,3%, e nel resto d’Europa con il +2,1%. Dai conti emerge inoltre una forte crescita dei ricavi da servizi in Turchia, con un +52,9% (a fronte del -43,9% del trimestre precedente), risultati su cui pesa anche l’alta inflazione nel Paese.

Il mercato italiano

Per Vodafone Italia il terzo trimestre si è chiuso con i ricavi da servizi in flessione del 3,3%, a quota 1,07 miliardi (-3,3%), confermando un trend che si era già registrato nel trimestre precedente, “a causa della continua pressione sui prezzi nel segmento mobile – spiega l’azienda – e un minor contributo alla crescita dei ricavi Mvno”. A controbilanciare questa tendenza, spiega ancora Vodafone, si è registrata una forte domanda di connettività e servizi digitali da parte delle imprese, insieme ad “azioni sui prezzi mirate che supportano l’Arpu mobile”.

Il terzo trimestre è stato inoltre caratterizzato dalla crescita del second brand “ho.”, che ha acquisito 52.000 nuovi clienti, allargando la sua base utenti a 3 milioni di clienti.

Quanto ai clienti dell’operatore per la banda larga su linea fissa, sono diminuiti di 15mila unità, nonostante anche in questo comparto si sia registrata una crescita della domanda da parte delle imprese.

Le prospettive

“Sebbene continuiamo a perseguire i nostri obiettivi finanziari per l’anno in corso, il recente calo dei ricavi in Europa dimostra che possiamo fare di meglio – afferma il Group Ceo Margherita Della Valle – Dobbiamo fare di più per i nostri clienti, offrendo connettività di qualità in modo semplice. Abbiamo già preso provvedimenti, tra cui la semplificazione della nostra struttura per dare ai mercati locali piena autonomia e responsabilità nel prendere le migliori decisioni commerciali per i loro clienti. Inoltre, abbiamo avviato iniziative per generare circa la metà del nostro obiettivo di risparmio sui costi di 1 miliardo di euro. C’è ancora molto da fare e il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio migliore ai nostri clienti, di diventare un’azienda più semplice e di realizzare la crescita”.

