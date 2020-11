Vodafone torna all’utile, in Italia clienti broadband a quota 3 milioni

Vodafone torna all’utile. Nel primo semestre 2020/2021 ha registrato una solida performance finanziaria con profitti netti pari a 1,5 miliardi di euro. I ricavi a da servizi sono pari 18,4 miliardi di euro (-0,8%), ancora in parte influenzati dall’impatto del Covid-19 e minori ricavi da roaming.

“I risultati di oggi evidenziano una maggiore fiducia nelle nostre previsioni per l’intero anno. Stiamo registrando una performance resiliente nel primo semestre e continuiamo a vedere un buon slancio commerciale in tutto il Gruppo – commenta il ceo NickRead – I risultati dimostrano il successo delle nostre priorità strategiche fino ad oggi, vale a dire aumentare la fedeltà dei clienti, accrescere la nostra base di clienti in banda larga, guidare la digitalizzazione per semplificare l’azienda e ottenere significativi risparmi sui costi, fornire il 5G in modo efficiente attraverso la condivisione della rete. Ora più che mai, i servizi di connettività che forniamo sono fondamentali per la società e la domanda per i nostri servizi è in crescita. Sono orgoglioso di come i nostri dipendenti abbiano lavorato instancabilmente, 24 ore su 24, per mantenere tutti connessi”.

L’impatto della pandemia si è fatto sentire anche sui conti italiani. Vodafone Italia chiude il semestre al 30 settembre 2020 con ricavi da servizi a 2.249 milioni di euro in calo del 7,2% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente.

“La performance del semestre – spiega infatti una nota – risulta influenzata in particolare dalla riduzione del traffico roaming causata dall’impatto della pandemia sui flussi di visitatori stranieri in ingresso e in uscita dall’Italia e dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile”.

Di contro crescono del 4,4% i ricavi da servizi di rete fissa, pari a 611 milioni di euro. I clienti in banda larga raggiungono quota 3 milioni, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (+118.000). L’Ebitda è pari a 800 milioni di euro (-11,1%).



ho., il second brand di Vodafone, che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta digitale ed essenziale, ha raggiunto i 2,2 milioni di clienti.

Nel semestre Vodafone ha avviato un piano pluriennale per offrire attraverso l’Fwa (Fixed Wireless Access) la migliore connettività voce e dati anche in zone in cui non è presente la banda ultralarga. Sono stati già raggiunti oltre 3.000 comuni in tutte le Regioni italiane.

Nel periodo è stata siglata anche una partnership con PostePay, il primo operatore virtuale in Italia con oltre 4 milioni di sim mobili. Con questo accordo PostePay passa su rete Vodafone e rafforza ulteriormente la collaborazione tra Vodafone e PostePay, già avviata con il lancio del prodotto PosteMobile Casa, sempre su rete Vodafone.

Vodafone Business ha siglato una partnership strategica quinquennale con Bnl Gruppo BNP Paribas per implementare il piano di trasformazione digitale della Banca e proseguire nella definizione di un modello di servizio sempre più innovativo e tecnologicamente avanzato, in grado di garantire a clienti e dipendenti di essere connessi con la Banca quando e dove lo desiderino o ne abbiano necessità. Nel semestre Vodafone Business ha inoltre annunciato un accordo di collaborazione strategica con Microsoft per accelerare la digitalizzazione di imprese e PA italiane.

Tra le iniziative commerciali più significative si segnala nel mondo Consumer la possibilità di provare per un mese le offerte Infinito con Giga, Minuti, e sms illimitati senza costi aggiuntivi, e il lancio delle soluzioni di Vodafone Business per l’unlock basate su tecnologia IoT.

Vodafone Business ha recentemente lanciato V-Hub, un servizio online dedicato alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Disponibile in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna, V-Hub offre guide, suggerimenti e un servizio di consulenza per aiutare le PMI a orientarsi in un mondo sempre più digitalizzato: dalla creazione di siti web al marketing digitale, dal remote working alla sicurezza informatica.

