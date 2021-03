Vodafone Tv, debutta il nuovo Box Pro per la ricerca vocale  - CorCom

La ricerca vocale fa il suo debutto sulla Vodafone Tv, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma TV tradizionale, contenuti on demand e app per lo streaming. L’azienda lancia infatti il “TV Box Pro”, nuovo TV Box con controllo vocale, un design più compatto e un’interfaccia completamente rinnovata per una nuova esperienza di navigazione.

Grazie all’interfaccia intuitiva e al nuovo controllo vocale, i clienti – si legge in una nota – possono “trovare molti dei loro contenuti preferiti attraverso la comoda e veloce ricerca integrata”. Sarà possibile inoltre impostare la ricerca per titolo, genere oppure attraverso i nomi degli attori, registi o personaggi preferiti. Attraverso il comando vocale si potranno anche aprire le diverse app, cambiare canale o alzare il volume.

Come funziona il nuovo Tv Box Pro

L’esperienza con Netflix sarà più integrata: accesso all’app più veloce grazie al tasto Netflix presente sul telecomando che consente di lanciare il servizio con un tocco. I contenuti possono essere scelti in modo più semplice ed immediato grazie alla sezione dedicata presente nella home e, prossimamente, nell’area “on demand” della Vodafone TV.

WEBINAR WEBINAR - Il Governo Draghi alla prova del 5G e Recovery Plan Telco

I clienti Vodafone, spiega l’azienda, “hanno infatti accesso, anche con la qualità del 4K e dell’ultra HD e con la massima semplicità, a un ricchissimo catalogo per tutta la famiglia, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale e ai contenuti per bambini”.

La nuova area dedicata ai bambini

Inoltre la nuova area Kids che, attraverso l’inserimento di una fascia d’età, propone un ambiente personalizzato e consiglia i programmi più adatti. I bambini possono usufruire dei contenuti di Vodafone TV in un ambiente sicuro e controllato in cui i genitori possono anche impostare un pin di accesso e un timer che consente di stabilire un tempo massimo di fruizione.

Tra le novità anche una guida tv più visuale e un nuovo telecomando con bluetooth, che oltre a consentire la ricerca vocale consente l’accesso rapido alle app di Netflix e Prime Video.

Vodafone TV è disponibile per tutti i clienti Vodafone Fibra. Il nuovo TV Box Pro sarà incluso per i clienti che sceglieranno l’offerta Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento. I clienti che hanno già la Vodafone TV potranno richiedere il TV Box Pro per un costo di 59 euro una tantum e restituendo il loro TV Box attuale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA