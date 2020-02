Wi-fi 6 per il campus di Leeds, progetto da 200 milioni di sterline

E’ firmata Extreme Networks la tecnologia wi-fi 6 per la Beckett University di Leeds, nel Regno Unito, una delle prime in Europa. L’azienda ha implementato la nuova infrastruttura per gli 85 edifici del campus e gli impianti sportivi: il progetto fa parte di un investimento complessivo di 200 milioni di sterline a supporto delle iniziative di trasformazione digitale, e ha l’obiettivo di supportare l’attività dei 2.900 dipendenti e dei 28.000 studenti.

Wi-fi 6: elementi dell’infrastruttura

Extreme ha progettato un’infrastruttura dedicata basata su Extreme Elements, con il software Extreme Management Center, la tecnologia Extreme Fabric Connect, 2.000 access point Wi-Fi 6 (che verranno installati nei prossimi 12 mesi) e i prodotti Extreme Switching.

La rete permette l’accesso remoto da qualsiasi punto del campus e offre maggiore capacità, sicurezza ed efficienza. Inoltre, fa sapere l’azienda, il Total Cost of Ownership è a prova di futuro per soddisfare le esigenze di scalabilità del proprio corpo studentesco.

I vantaggi del wi-fi 6

Fra le caratteristiche principali, la rete di nuova generazione assicura – fa sapere una nota – prestazioni ottimizzate grazie alla maggiore ampiezza di banda; controllo automatizzato in tempo reale del traffico di rete; servizi avanzati nella periferia della rete e semplicità. In questo modo viene fornita all’università inglese una tecnologia che integra la resilienza del sistema e permette di sostenere una rete molto più robusta e resiliente.

“La nostra infrastruttura di rete è la linfa vitale della nostra organizzazione e un fattore importante per la trasformazione digitale – dice Basem El-Haddadeh, Director IT Services della Beckett University di Leeds, -. Le tecnologie come wi-fi 6 ed Extreme Fabric Connect sosterranno la nostra visione dell’uso della tecnologia per migliorare l’impegno, la retention e il raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti”.

